السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 من "مهرجان القلعة" وتُكرم نُخبة من المبدعين

مهرجان القلعة الدُولي
مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 31 من "مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء"، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، والمُقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي، وذلك بمسرح محكى القلعة.

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وزيرة الثقافة تكرم نخبة من رواد المجال الفنى

وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشخصيات كانت لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة، وهُم: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان-مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا-، محمد السيد عبد المقصود -من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا-. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، يمثل أحد أهم الأحداث الفنية التي تُنظمها وزارة الثقافة، والتي تخاطب ذائقة الجمهور المصري العاشق للموسيقى والغناء بتعددية فئاته وشرائحه، كما يُمثل المهرجان محاولة جادة لتمازج الفنون الموسيقية والغنائية، بمدارسها المتنوعة، وتقديمها للجمهور بشكل جذاب، فضلًا عن دوره في إعادة إحياء تراثنا الموسيقي والغنائي، من خلال ما يقدمه فنانو المهرجان من أعمال الزمن الجميل التي نستهدف بموجبها صون هويتنا الثقافية والفنية المتفردة وتقديمها للأجيال الجديدة.

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كما ثمنت وزيرة الثقافة، جهود التعاون مع وزارة السياحة والآثار، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تستهدف جميعها توفير سُبل الدعم اللازمة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بالريادة الفنية والثقافية لمصر.

من جانبه قال الدكتور خالد داغر: "نحتفل اليوم بانطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والمهداة إلى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، ويأتي برنامج الفعاليات على مدار 14 ليلة، ليجمع أشكالًا فنية متعددة ومتنوعة، كما تتواصل مسيرة تقديم معاني الوفاء، من خلال تكريم  شخصيات كان لها أكبر الأثر في إثراء الساحة الفنية والثقافية المصرية والعربية، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة". 

ووجه داغر الشكر، لوزيرة الثقافة، لدعمها ومساندتها جميع الأنشطة والفعاليات الإبداعية بمصر، وللسيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين فى نجاح المهرجان، ولكل النجوم والفنانين والمبدعين المشاركين فى الفعاليات، ولكل العاملين الذين يبذلون دائماً الجهد الوفير لظهور المهرجان في أبهى صوره، معربًا عن تطلعاته وثقته بأن يحظى برنامج الفعاليات بقبول الجمهور الذي يُعد بطل المشهد الإبداعي المصري.

استهلت فعاليات حفل الافتتاح الذي أخرجه مهدي السيد، بالسلام لوطني، أعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية من تصميم عبد المنعم المصري وموسيقى تامر غنيم عن القلعة وأهميتها التاريخية، وقامت المطربة السورية "فايا يونان"، بإحياء أولى الفقرات الغنائية للمهرجان.

وأعقبها تقديم النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، عددًا من أروع أعماله وأغاني الزمن الجميل.
 
يُذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، تتواصل على مدار 14 يومًا، وتُقام فى الفترة من 25 أغسطس ، وحتى  7 سبتمبر المقبل، وتضم 45 حفلًا متنوعًا.

مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء
القلعة محكى القلعة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مهرجان القلعة

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