بعد النجاح الكبير لحفلات مهرجان العلمين على شاشة تليفزيون الحياة.. بث مباشر لمهرجان القلعة مع النجم مدحت صالح

صعد النجم مدحت صالح، على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفله الغنائي في أولى فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31.

وتقدم قناة الحياة بثا مباشرا للحفل عبر قناتها؛ استكمالا لبث الحفلات الكبرى بعد النجاح الكبير في بث حفلات مهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح للجمهور خلال الحفل نخبة من أغنياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها: “جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر”.

تفاصيل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ ٣١

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى.

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالى مهرجان القلعة 31.. غدا

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يقام مساء غد السبت حفلان متتاليان على مسرح المحكى .

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

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