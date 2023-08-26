مدحت صالح من حفل مهرجان القلعة: “أنتظر من العام للعام لرؤيتكم”

أعرب النجم مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة المستمرة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية واختياره لإحياء حفل افتتاح الدورة ٣١.

وقال مدحت صالح، خلال حفله الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، إنه ينتظر هذا الحفل والمهرجان من العام للعام لرؤية الجمهور العظيم.

ووجه مدحت صالح التحية لعازف البيانو عمرو سليم والمايسترو أحمد عامر، والشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية لخروج المهرجان بشكل يليق بالفن المصري.

ويحيي مدحت صالح الحفل برفقة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة، التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها “جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر" بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

تفاصيل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ ٣١

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى.

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالى مهرجان القلعة 31..

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، يقام مساء السبت حفلان متتاليان على مسرح المحكى.



ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز .

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.