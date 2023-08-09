مدحت صالح يجيب عن سؤال محمود سعد.. هل الشهرة غيرتك؟

حل النجم الكبير المطرب مدحت صالح على أحدث حلقات المحور الحواري من برنامج SoldOut عبر منصة WATCH IT للحديث عن الكثير من التفاصيل حول حياته الشخصية والفنية.

تطرق الإعلامي الكبير محمود سعد لبداية الفنان مدحت صالح، فقال مدحت إنه من جزيرة بدران بروض الفرج بشبرا وأنه يحتفظ بمشاعره النابعة من هذا المكان.

ووجه محمود سعد سؤالًا إلى مدحت صالح قال له هل غيرتك الشهرة، ليجيب مدحت قاطعًا، «لا» وتابع، الشهرة أعتبرها أنها جزء من نعم ربنا وهناك من يصلون إلى مرحلة الزهق والتعب بعد الشهرة بعد أن كانوا يلهثون عليها، مؤكدًا أشكر ربنا على الشهرة ونعمته والشهرة وحب الناس لم يكن يومًا ما عاملًا من عوامل الزهق بالنسبة لي.

وأكد أن الشهرة ساعدته في الهدوء والاستقرار النفسي الذي يعتبره أهم من أي استقرار آخر، فهم أكبر نعمة حيث إنه يكون راضيًا وسعيدًا ويطور من نفسه حين يكون في راحة وهدوء.

وحول بداياته واختفائه من الإعلام والصحفيين في السنوات الماضية أكد أن حياته كانت منقسمة بين منزله وعمله والوقت كان يقسمه على احتياجاته وأنه كان يخرج ويسهر بعد العمل وغيره ثم فكر بعد ذلك أن الأفضل أن ينتهي من عمله ويعود للمنزل.

وقال مدحت صالح إن البعض نصحه في البداية بالخروج والسهر وعمل علاقات اجتماعية مع أشخاص آخرين وأن يكون موجودًا بين الناس وبعد فترة اكتشف أن العكس هو الصح وأنه تعلم من أساتذته الكبار العظماء منهم "عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي ومحرم فؤاد" مضيفًا أنه كان يقول لمحرم فؤاد «يا أبويا» بالإضافة إلى أبلة فضيلة وغيرهما من الأساتذة.