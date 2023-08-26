المصريون يرحبون بانضمام مصر إلى بريكس بطريقة خاصة

تفاعل كبير من الشعب المصري مع قرار انضمام مر الأخير إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما أدى إلى انتشار وسم بعنوان #مصر_في_بريكس، حاملًا العديد من عبارات الترحيب والتفاؤل بهذا القرار الأخير.

في "الدستور" وباستخدام عدد من أدوات التحليل قمنا بقياس بعضًا من حجم هذا التفاعل.

باستخدام أداة البحث "جوجل ترند" تبين أن قرار انضمام مصر إلى مجموعة بريكس استطاع أن يحقق أعلى تداولًا وذلك بمعدل 100 مرة أمس يوم الجمعة الموافق 25 من أغسطس وتحديدًا في الساعة الواحدة والثلث.

واليوم حتى الساعة السابعة وأربع وأربعون دقيقة صباحًا كان قد تداول الهاشتاج بمعدل 53 مرة.

احتلت محافظة الوادي الجديد المركز الأول في الاهتمام بوسم انضمام مصر إلى مجموعة البريكس بمعدل 100 مرة للتداول، وتلتها محافظة السويس بمعدل 78 مرة، وجاءت في المركز الثالث محافظة مطروح بمعدل 77 مرة، وجاءت في المركز الأخير محافظة دمياط بتداول الهاشتاج 76 مرة.

وباستخدام أداة التحليل social searcher والذي يبحث داخل 11 موقع للتواصل الاجتماعي، تبين أنه تم تداول 50 منشورًا يحمل الهاشتاج الجديد، وجاءت أكثر المواقع تفاعًلا موقع "فوكنتاتي" بمعدل 49 منشور.

وجاءت تعليقات بعض المتابعين على الهاشتاج كالتالي “تحيا مصر لأن نكون في وقت اختيار المصلحة فوق الأزمات ولا للضغط الغربي والسيطرة الصهيونية، كما وصف البعض القرار بأنه ضربة قوية للدولار”.

بينما وباستخدام أداة التحليل tweet binder تبين أنه تم تداول 200 تغريدة تحمل "الهاشتاج" جاء إعادة التغريد في المركز الأول بمعدل 170 تغريدة، وجاءت التغريدات التي تحوي صور ولينكات بمعدل 19 منشور، بينما جاءت التغريدات.

وكانت قد أعلنت مجموعة البريكس الخميس الماضي عن انضمام مصر وكل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا إليها.

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه قد تمت دعوة مصر الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى البريكس وذلك كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، مشيرًا إلى أنه ستكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

كذلك قال رامافوسا في مؤتمر صحفي "باعتبارنا خمس دول من بريكس، توصلنا إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات بشأن عملية توسيع البريكس والتي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة"، وأضاف: "لدينا إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسعة وستتبعها مراحل أخرى".

وكانت قد علقت الشبكة الأمريكية "سي بي إس" على انضمام مصر لمجموعة "بريكس" بقولها أن هذا الانضمام أمر من شأنه أن يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت الشبكة أن انضمام الأعضاء الجدد سيزيد من النفوذ الاقتصادي للمجموعة.

جديرًا بالذكر أن مجموعة "بريكس" هى منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وتعد اختصارًا لأربع دول أعضاء هم (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا في عام 2010، لتصبح BRICS.

وتسعى تلك المجموعة للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية وذلك لتكون على غرار دول مجموعة السبع الصناعية، وقد استطاعت بالفعل أن تتخطى العديد من العقبات قاطعة أشواطًا لا بأس بها في تحقيق ذلك ومن خلال هذا تمكنت من فرض نفسها كقوة عالمية.

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