السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون يرحبون بانضمام مصر إلى بريكس بطريقة خاصة

أرشيفية
أرشيفية

تفاعل كبير من الشعب المصري مع قرار انضمام مر الأخير إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما أدى إلى انتشار وسم بعنوان #مصر_في_بريكس، حاملًا العديد من عبارات الترحيب والتفاؤل بهذا القرار الأخير.

في "الدستور" وباستخدام عدد من أدوات التحليل قمنا بقياس بعضًا من حجم هذا التفاعل.

باستخدام أداة البحث "جوجل ترند" تبين أن قرار انضمام مصر إلى مجموعة بريكس استطاع أن يحقق أعلى تداولًا وذلك بمعدل 100 مرة أمس يوم الجمعة الموافق 25 من أغسطس وتحديدًا في الساعة الواحدة والثلث.

واليوم حتى الساعة السابعة وأربع وأربعون دقيقة صباحًا كان قد تداول الهاشتاج بمعدل 53 مرة.

احتلت محافظة الوادي الجديد المركز الأول في الاهتمام بوسم انضمام مصر إلى مجموعة البريكس بمعدل 100 مرة للتداول، وتلتها محافظة السويس بمعدل 78 مرة، وجاءت في المركز الثالث محافظة مطروح بمعدل 77 مرة، وجاءت في المركز الأخير محافظة دمياط بتداول الهاشتاج 76 مرة.

 

وباستخدام أداة التحليل social searcher والذي يبحث داخل 11 موقع للتواصل الاجتماعي، تبين أنه تم تداول 50 منشورًا يحمل الهاشتاج الجديد، وجاءت أكثر المواقع تفاعًلا موقع "فوكنتاتي" بمعدل 49 منشور.

وجاءت تعليقات بعض المتابعين على الهاشتاج كالتالي “تحيا مصر لأن نكون في وقت اختيار المصلحة فوق الأزمات ولا للضغط الغربي والسيطرة الصهيونية، كما وصف البعض القرار بأنه ضربة قوية للدولار”.

بينما وباستخدام أداة التحليل tweet binder  تبين أنه تم تداول 200 تغريدة تحمل "الهاشتاج" جاء إعادة التغريد في المركز الأول بمعدل 170 تغريدة، وجاءت التغريدات التي تحوي صور ولينكات بمعدل 19 منشور، بينما جاءت التغريدات.

 

وكانت قد أعلنت مجموعة البريكس الخميس الماضي عن انضمام مصر وكل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا إليها.

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه قد تمت دعوة مصر الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى البريكس وذلك كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، مشيرًا إلى أنه ستكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

كذلك قال رامافوسا في مؤتمر صحفي "باعتبارنا خمس دول من بريكس، توصلنا إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات بشأن عملية توسيع البريكس والتي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة"، وأضاف: "لدينا إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسعة وستتبعها مراحل أخرى".

وكانت قد علقت الشبكة الأمريكية "سي بي إس" على انضمام مصر لمجموعة "بريكس" بقولها أن هذا الانضمام أمر من شأنه أن يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت الشبكة أن انضمام الأعضاء الجدد سيزيد من النفوذ الاقتصادي للمجموعة.

جديرًا بالذكر أن مجموعة "بريكس" هى منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وتعد اختصارًا لأربع دول أعضاء هم (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا في عام 2010، لتصبح BRICS.

وتسعى تلك المجموعة للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية وذلك لتكون على غرار دول مجموعة السبع الصناعية، وقد استطاعت بالفعل أن تتخطى العديد من العقبات قاطعة أشواطًا لا بأس بها في تحقيق ذلك ومن خلال هذا تمكنت من فرض نفسها كقوة عالمية.

اقرأ أيضًا:
- " بريكس".. هل تقضى على هيمنة "الدولار" وتنقذ اقتصاد العالم؟
- تقرير أمريكي: انضمام الدول الـ 6 الجدد لـ بريكس يزيد من قوة النفوذ الاقتصادي للمجموعة
- أيمن الجميل: مكاسب اقتصادية عديدة لمصر بعد انضمامها لـ"بريكس
 


 

البريكس مصر في البريكس جنوب أفريقيا رامافوسا مجموعة بريكس

مواد متعلقة

كاتب صينى: أمريكا تخاف من فقدان هيمنتها اقتصاديًا على العالم بسبب نمو بريكس

بداية من 2024.. تفاصيل قبول مصر فى تجمع "بريكس" العالمى

بمشاركة مصر.. ما هي قمة البريكس التي تجمع دول العالم أمام الدولار؟

خبراء لـ"الدستور": بريكس تغير شكل التحالفات العالمية.. واستفادة مصرية

بوتين يتحدى: قرارنا بالتخلي عن الدولار كعملة عالمية "لا رجعة فيه"

ضم أعضاء جدد والتعاون مع إفريقيا.. أجندة حافلة لقمة بريكس 2023

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

الأكثر قراءة

هانى الناظر يوجّه رسالة لـ أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

حريق ضخم فى مصنع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

سكاى سبورتس: تطور صادم فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مصرع "خُط أسوان" و2 من معاونيه فى إطلاق نيران مع الشرطة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة