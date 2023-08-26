تقرير أمريكي: انضمام الدول الـ 6 الجدد لـ بريكس يزيد من قوة النفوذ الاقتصادي للمجموعة

قالت الشبكة الأمريكية" سي بي اس" إن انضمام عدد من الدول الجديدة لمجموعة بريكس أمر من شأنه أن يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت الشبكة أن انضمام الأعضاء الجدد سيزيد من النفوذ الاقتصادي للمجموعة.

انضمام مصر للبريكس

وقالت الشبكة الأمريكية إن المجموعة المكونة من خمس دول، والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تعد أحد الأصوات العالمية الرائدة المطالبة بمزيد من تمثيل العالم النامي والجنوب العالمي في الشؤون العالمية.

وأعلنت البريكس الخميس الماضي، انضمام مصر مع إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة، التي ستزيد حجم الكتلة إلى أكثر من الضعف، إلى مزيد من التدقيق في نفوذ بكين السياسي في الخليج العربي بحسب الشبكة.

وتابعت أن التوسع الأخير سيعمل على زيادة النفوذ الاقتصادي للمجموعة، وتمثل مجموعة البريكس، التي تأسست عام 2009، حاليا حوالي 40% من سكان العالم وأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المقرر أن يزداد ذلك مع الأعضاء الجدد، الذين يشملون ثلاثة من أكبر منتجي النفط في العالم.

ودعت مجموعة دول بريكس ستة دول جديدة للانضمام إلى الكتلة التي تعهدت بدعم "الجنوب العالمي"، وتصدر نقاش حول توسيع مجموعة البريكس- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- جدول أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرج.

دعوة مصر للانضمام إلى البريكس

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه تمت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى البريكس كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، وستكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

وقال رامافوسا في مؤتمر صحفي مشترك الخميس: "باعتبارنا خمس دول من البريكس، توصلنا إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات بشأن عملية توسيع البريكس والتي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة"، وأضاف: "لدينا إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسعة وستتبعها مراحل أخرى".