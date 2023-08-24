الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: تواصل أعمال إنشاء كورنيش الإبراهيمية بديرمواس وتكثيف النظافة بكورنيش مطاي

جانب من الحملة
جانب من الحملة

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا أعمال إنشاءات وتجميل ونظافة كورنيش ترعة الإبراهيمية بمركزي ديرمواس ومطاي وكورنيش النيل بمدينة المنيا تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين العامة للحفاظ على مظهر وجمال المدينة.

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وتنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا، تابع عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام مدينة ديرمواس حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه لأبناء ديرمواس. 

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن توجيهات محافظ المنيا في هذا الشان بضرورة المتابعة المستمرة وتواجد جهاز الاشراف بموقع التنفيذ وذلك لمتابعة الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي ستحظى بها مدينة ديرمواس في الفترة القادمة في عدة قطاعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.

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وأوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن إدارة الحدائق والمشاتل واصلت الجهود المبذولة لإضفاء مظهر جمالى علي شوارع المدينة من خلال قص وتهذيب الأشجار والنجيل وزراعة الأحواض حيث قامت بقص وزراعة أشجار بميدان الصيادين بالجزيرة الوسطى أمام مديرية الأمن القديمة بكورنيش النيل بالمدينة ورفع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة لها حفاظًا على مظهر وجمال الكورنيش والمدينة كونها عروس الصعيد، وذلك تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وأمينة عبد السلام مدير الحدائق والمشاتل. 

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وأشار رئيس مدينة المنيا، أنه قام بجولة تفقد خلالها كورنيش النيل لمتابعة الحالة العامة للنظافة والتطهير والحفاظ على المسطحات الخضراء وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين ،حيث أكد على أن كورنيش النيل أهم المكتسبات بمدينة المنيا والذي يميزها عن باقى محافظات الجمهورية، خاصة بعد التطوير الحضاري الذي تم به، وأن الحفاظ عليه مسئولية الجميع الحفاظ على هذه التحفة المعمارية على نيل مصرنا الحبيبة موجهًا باستمرار حملات النظافة والتطهير وقص وتهذيب العشب الأخضر وعدم الجلوس على النجيل وعدم إلقاء القمامة على الأرض وإلقاءها في المكان المخصص لها.

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وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن إدارة كورنيش الإبراهيمية بمطاي رفعت المخلفات من أماكن تجميعها ومن على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي واستمرار أعمال النظافة والتجميل وتهذيب الأشجار وأعمال الري وذلك بحضور رئيس إدارة الكورنيش. 

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المنيا إنشاء كورنيش الإبراهيمية بديرمواس نظافة وتجميل كورنيش مطاي قص وتهذيب الأشجاروزراعة الأحواض بكورنيس النيل بالمنيا

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