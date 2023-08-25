احذر من هذه الأطعمة.. 10 وجبات غذائية تصيب الأطفال بأمراض متعددة

تلعب التغذية دورًا حاسمًا في صحة الطفل، ولكن بعض أولياء الأمور لا ينجحون دائمًا في تنفيذ نظام غذائي يعزز الصحة الشاملة لأطفالهم، فالأطفال انتقائيون في تناول الطعام وبعضهم لا يحب تجربة الوجبات الصحية ويذهبون فورا لتناول الوجبات السريعة فهي جذابة لهم لأسباب عديدة.

فالمحتوى العالي من الملح والسكر والدهون فيها يعزز إطلاق الدوبامين، مما يجعلهم يتوقون لمثل هذا الطعام أكثر، اما الأطعمة التقليدية من الخضروات والفواكه تكون أقل جاذبية لهم لأنها قد لا ترضي حاسة التذوق عندهم بنفس الطريقة.

مشاكل الأطعمة السريعة

وتكمن مشكلة الأطعمة السريعة مثل البيتزا والبرجر ورقائق البطاطس في أنها خالية من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تدعم النمو الجسدي والعقلي للطفل، وقد تحتوي أيضًا على مواد حافظة يمكن أن تضر بالصحة بشكل أكبر، ولكن تناول الوجبات السريعة عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الأطفال في وقت لاحق من الحياة.

السمنة لدى الأطفال والمشاكل الصحية المرتبطة بها

وحسب موقع "Hindustan times"، فقد قالت أخصائية التغذية الدكتورة أنوباما مينون، لقد أصبحت السمنة لدى الأطفال والمشاكل الصحية المرتبطة بها مصدر مثير للقلق في السنوات الأخيرة، ومن بين العوامل الهامة التي تساهم في هذا استهلاك الأطعمة السريعة، وقد تسللت هذه الأطعمة المعالجة للغاية والغنية بالسعرات الحرارية والتي تعاني من نقص التغذية إلى النظام الغذائي لأطفالنا، مما يعرض صحتهم العامة للخطر، لذلك يجب على الوالدين الحد أو منع تناول الأطعمة السريعة لأن ذلك سيلعب دورًا محوريًا في حماية صحة الأطفال".

نصائح لمكافحة الآثار السيئة للوجبات السريعة

وأوضحت " مينون"، أنه لمكافحة الآثار السيئة للوجبات السريعة، من المهم للوالدين تقديم نظام غذائي متوازن يحتوي على المجموعات الغذائية الأساسية مثل الحبوب الغنية بالألياف والبقول وفول الصويا ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات واللحوم والأسماك والبيض والمكسرات والبذور، ويمكن القيام بذلك عن طريق إعداد وصفات مثيرة لاهتمام الأطفال من المكونات الصحية وعدم الاحتفاظ بالوجبات السريعة في المنزل، لإن التغذية لها تأثير عميق على الصحة الإدراكية للطفل، وجهازه المناعي، وصحته الأيضية، وغيرها من الوظائف الحيوية.

وأضافت "إن للوجبات السريعة جاذبية حتى للوالدين فهي متاحة بسهولة، وبأسعار معقولة، وغالباً ما تكون حلاً سريعاً عندما يكونوا مشغولين، ولكن لسوء الحظ فإن هذه الأطعمة مليئة بالكوليسترول والسكريات الزائدة والسعرات الحرارية الفارغة ومحتوى الصوديوم العالي والأطعمة الاصطناعية، وكل ذلك يعرض صحة أبنائنا للخطر".

وجبات سريعة تؤثر على صحة الأطفال

وفيما يلي قائمة ببعض الوجبات السريعة التي تؤثر بشكل مؤكد على صحة الأطفال ويجب استبعادها:

1. حبوب الإفطار السكرية:

بعض الحبوب التي يتم تسويقها للأطفال تعتبر غير صحية مثل تناول الكورن فليكس، و الكعك والمعجنات على الإفطار، غالبًا ما تكون محملة بالسكريات والسعرات الحرارية الفارغة، مما يوفر الحد الأدنى من القيمة الغذائية لذلك يعد التدقيق الدقيق في ملصقات المكونات أمرًا ضروريًا.

2. المكرونة سريعة التحضير "النودلز":

يمكن أن تحتوي هذه الوجبات التي تبدو مريحة على كميات كبيرة من الصوديوم وتفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، وتحتوي على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية، وغالبًا ما تحتوي المنكهات على مواد كيميائية ضارة.

3. رقائق البطاطس:

رغم أن رقائق البطاطس لذيذة، إلا أنها قد تحتوي على مواد ضارة مثل مادة الأكريلاميد المرتبطة بالسرطان، و الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم.

4. ناجتس الدجاج أو أصابع الدجاج:

غالبًا ما تحتوي هذه الاختيارات الشائعة للأطفال على العديد من المكونات ويتم قليها بالزيوت مع المواد المضافة، وتعد الإصدارات محلية الصنع التي تستخدم فتات الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة بديلاً صحيًا.

من الضروري أن تكون على دراية بالمكونات الموجودة في الوجبات السريعة، حيث يحتوي بعضها على مواد مضافة والتي يمكن أن يكون لها آثار ضارة إذا تم تناولها بكميات زائدة، مثل ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان، وهو مادة مضافة يعمل كعامل مضاد للرغوة ولا يوجد في الأغذية فحسب، بل أيضًا في المنتجات غير الصالحة للأكل.

5. المشروبات السكرية:

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة مليئة بالسكريات المضافة ولا توفر سوى قيمة غذائية قليلة أو معدومة، وقد تحتوي في بعض الأحيان على مواد تحلية صناعية لتعزيز الطعم وتدعي أنها مشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

و تساهم هذه المشروبات في الإفراط في تناول السعرات الحرارية مما يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يمكن تبديلها بالماء أو الحليب أو الماء المملوء بالفواكه الطبيعية كبدائل صحية.

6. الأطعمة المقلية:

تحتوي الأطعمة المقلية مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية على نسبة عالية من الدهون المتحولة غير الصحية والصوديوم والسعرات الحرارية.

لا تساهم هذه الوجبات الخفيفة في زيادة الوزن فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، يمكن استبدالها بالفشار أو البطاطس الحلوة المقلية، أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة للحصول على وجبة صحية أكثر.

7. الحلوى والحلويات:

تعد الحلوى والشوكولاتة وغيرها من الأطعمة السكرية مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية الفارغة، مما يعزز زيادة الوزن ومشاكل الأسنان.

يمكن أن تؤدي ارتفاعات السكر السريعة إلى انهيار الطاقة وتفضيل الأطعمة الحلوة بشكل مفرط، يجب تشجيع الاطفال على الاستمتاع بالفواكه كوسيلة طبيعية ومغذية لإرضاء رغبتهم في تناول الحلويات.

8. اللحوم المصنعة:

النقانق والهوت دوج واللحوم الجاهزة للطهي والناجتس المجمدة هي لحوم معالجة للغاية تحتوي على مواد حافظة ومواد مضافة ومستويات عالية من الصوديوم.

تم ربط الاستهلاك المنتظم بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ويجب اختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون وغير المعالجة مثل الدجاج المشوي والأسماك واللحوم المقطعة حديثًا.

9. الأطعمة الخفيفة المعبأة:

غالبًا ما تكون العديد من الأطعمة الخفيفة المعبأة مثل البسكويت والمقرمشات وألواح الجرانولا محملة بالدقيق المكرر والسكريات والدهون غير الصحية، تفتقر هذه الأطعمة إلى العناصر الغذائية الأساسية وتوفر القليل من الشبع، مما يؤدي إلى الإفراط في استهلاكها، يجب اختيار وجبات خفيفة تحتوي على طعام كامل مثل الفواكه الطازجة أو الخضار مع الحمص أو مزيج من الأطعمة محلية الصنع لإبقاء الطفل نشيطًا وراضيًا.

10. البرجر والبيتزا:

عادةً ما تحتوي وجبات البرجر والبيتزا السريعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. فكر في صنع البرغر محلي الصنع مع اللحوم الخالية من الدهون أو الفطائر النباتية وقشرة البيتزا المصنوعة من الحبوب الكاملة والمغطاة بالخضار للحصول على بديل أكثر تغذية.