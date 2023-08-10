حمية قوس قزح.. 9 أشكال من الطعام يجب اتباعها لدعم الحالة النفسية

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة وقوة الدماغ، غالبًا ما يتساءل الناس عن الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامهم الغذائي لدرء الأمراض المزمنة والخرف والاكتئاب وتزويد أجسامهم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

حسب موقع Hindustan times بصرف النظر عن النظام الغذائي المتوازن ، يوصي خبراء التغذية بإضافة مجموعة من الألوان إلى طبقك ليس فقط لتحسين وظائف الجسم ولكن أيضًا لتحسين الوظيفة الإدراكية.

ومن المعتاد الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة والقلق لدى الأشخاص بسبب عدة عوامل من نقص التغذية الجيدة إلى الإجهاد وتراكم المشاكل، وهناك علاقة عميقة بين تنظيم الحالة المزاجية والنظام الغذائي ، وإذا كان بإمكان المرء فهم ذلك ، فمن الممكن البقاء في أفضل الحالات المزاجية التي ستدعم أيضًا إنتاجية الجم والشعور بالرفاهية.



حمية قوس قزح الغذائية:

نظام قوس قزح الغذائي هو النظام الغذائي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات بألوان مختلفة مثل الأحمر والأصفر والأرجواني والأخضر والبرتقالي والوان اخرى، فكرة هذا النظام الغذائي هي تقليل الكربوهيدرات أو الجلوتين أو الدهون أو اللحوم.

وتحتوي حمية قوس قزح على فواكه وخضروات تحتوي على مغذيات دقيقة يمكن أن تدعم الصحة وتوفر مضادات الأكسدة الضرورية والجزيئات المضادة للالتهابات، يمكن للكمية العالية من الألياف في هذا النظام الغذائي أن تعمل معجزات للجهاز الهضمي والتي يمكن أن تدعم صحتك العامة بما في ذلك الرفاهية العقلية.

وتحتوي الأطعمة النباتية الملونة المختلفة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تدعم وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية.

وفي السطور التالية طرق مختلفة لإضافة الألوان إلى طبقك الغذائي وكيف يمكن أن تفيدك:

1. الخضروات والفواكه الملونة:

استهدف استهلاك مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه الملونة، حيث توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف وتدعم الوظيفة الإدراكية.

2. الخضروات الورقية:

غنية بحمض الفوليك ، وهو أمر مهم لإنتاج الناقل العصبي واستقرار الحالة المزاجية والنفسية للاشخاص.

3. التوت:

فاكهة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي من الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يساهم في اضطرابات المزاج.

4. الأطعمة البرتقالية والصفراء:

تناول أطعمة مثل البطاطا الحلوة والجزر والفلفل، فهي تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين ج ، وهي مفيدة لصحة الدماغ ووظيفة المناعة.

5. الأطعمة أرجوانية اللون:

أضف الفواكه أرجوانية اللون مثل العنب والتوت الأسود والخوخ والبرقوق، لأن المادة اللونية لها تحتوي على الأنثوسيانين والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ووقائية للأعصاب.

6. الحبوب الكاملة:

اختر الحبوب الكاملة الملونة مثل الكينوا والأرز البني والقمح، توفر هذه الحبوب طاقة مستدامة وترتبط بتحسين الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية.

7. المكسرات والبذور:

تناول مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، فهي توفر الدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الدماغ.

8. البروتينات الخالية من الدهون:

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات، توفر هذه الأطعمة الأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج الناقلات العصبية.

9. أعشاب وبهارات:

اخلط الأعشاب والتوابل مثل الكركم والزنجبيل وإكليل الجبل والروز ماري لأنها تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات وتعزز عمل المخ ووظائف الإدراك.