كيفية التعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة؟

يمكن أن يكون للإجهاد جميع أنواع الآثار السلبية على جسمك، وهذا يشمل زيادة كبيرة في مستويات السكر في الدم لديك والتي يمكن أن تجعلك تلتهم كل ما يأتي في طريقك من طعام.

يعتبر هذا هو السبب الأساسي في ظهور الأكل بتوتر، حيث تأكل الكثير من الوجبات السريعة، من أجل الشعور بالارتياح، وفقًا لما ذكره موقع "healthiest" الطبي.

وفي السطور التالية قدم خبراء التغذية، بعض النصائح والحيل البسيطة حول كيفية التعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام عند التعرض للضغط والإجهاد.

خذ استراحة:

المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، من الأفكار التي تساهم في التصدي لرغبة تناول الطعام بشراهة، حيث إنها طريقة مجانية وفعالة للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر والأطعمة المحلاة.

كما يسمح لك المشي السريع بالخارج بأخذ استراحة من كل ذلك لأنه نشاط ممتاز للحد من التوتر، فهو شيء يمكن أن يأخذ عقلك وتفكيرك بعيدًا عن التفكير في تناول الحلويات.

إلى جانب ذلك، يوصي خبراء اللياقة البدنية بشدة بممارسة التمارين الهوائية مثل المشي في معظم أيام الأسبوع للحفاظ على لياقتهم العقلية والبدنية.

استمع إلى الموسيقى:

لا يمكنك المشي في الخارج بسبب سوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس التي نعيشها هذه الأيام، فمن أجل التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، كل ما عليك سوى ارتداء زوج من سماعات الأذن ثم الاستماع إلى الأغاني المفضلة لديك والاسترخاء.

يساعد قضاء بضع دقائق في الاستماع إلى الموسيقى في تقليل التوتر وفي النهاية التخلص من التوتر عند تناول الطعام.

المواظبة على شرب الماء:

كثير من الناس، بمن فيهم أولئك المعرضون لخطر اتخاذ قرارات هامة في حياتهم بسبب مستويات عالية من التوتر، غالبًا ما يشعرون بالعطش ولا يحاولون التخلص من هذا الشعور.

تكمن المشكلة في ذلك في أنه نظرًا لأن الوجبات السريعة لا يمكنها حقًا التخلص من العطش، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى تناول المزيد لمجرد التخلص من هذا الجوع، الذي هو في الواقع مجرد الشعور بالعطش.

في كل مرة تشعر أنك جائع، فكر في تناول كوب من الماء وانتظر لمدة 10 إلى 15 دقيقة - إذا ذهب هذا الجوع، فأن ما كنت تشعر به هو عطش ليس الا.

اشرب شاي القرفة:

يقول خبراء الصحة إن طعم ورائحة كوب من شاي القرفة جيدان في درء الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، علاوة على ذلك فهو يساعد على مواجهة الآثار السلبية للتوتر مثل زيادة الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم.

تناول الطعام في الوقت المحدد:

أكد الخبراء، أن الرغبة الشديدة في تناول السكر ناتجة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة الإجهاد، فهناك طريقة للحفاظ على مستويات السكر في مجرى الدم لديك من الارتفاع بشكل كبير، وذلك من خلال تناول وجباتك في الوقت المحدد.