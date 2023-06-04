5 نصائح لتحسين النظام الغذائي

يعتبر سوء التغذية من الأمراض الخطيرة التي باتت تهدد الكثير من الأشخاص، بسبب العادات الغذائية الخاطئة وزيادة انتشار الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

أكد الأطباء بموقع منظمة الصحة البريطانية " nhs"، أن سوء التغذية هو عدم تلبية الجسم للاحتياجات الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة والعمل السليم للأعضاء والجهاز الهضمي، حيث يعود ذلك في العادة إلى تناول كميات أقل من الطعام والمشروبات الغذائية اللازمة، أو تناول مواد غذائية ضارة بالجسم.

ومن أسباب سوء التغذية، عدم الاهتمام بالغذاء وتناول الوجبات السريعة، وعدم تناول الخضار والفواكه الطازجة، والإفراط في تناول الدهون والسكريات، المرض والعلاج وفقدان الشهية.

يترتب على سوء التغذية العديد من الآثار السلبية على الصحة، مثل فقدان الوزن المفرط، والشعور بالتعب والخمول والإعياء، ونقص المناعة وتعرض الجسم للأمراض بسهولة، وتقلص العضلات وضعفها، وتشوهات في الجسم وضعف النمو عند الأطفال.

كيفية التعامل مع سوء التغذية؟

أوضح الأطباء أن التعامل مع سوء التغذية يحتم على المرضى الالتزام بنظام غذائي صحي يحتوي على جميع المغذيات اللازمة، كما يجب الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة والمكسرات والحبوب، والابتعاد عن المواد الغذائية الضارة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

كما يمكن علاج سوء التغذية بالاستشارة الطبية وتناول الأدوية والمكملات الغذائية اللازمة لتعزيز نمو الجسم وتحسين الوظائف الحيوية. كما ينصح بزيارة أخصائي التغذية لتصميم برنامج غذائي متوازن يلبي احتياجات الجسم.

سوء التغذية في الأطفال:

أكد الأطباء، أن سوء التغذية في الأطفال يشمل ثلاثة أشكال رئيسية وهم نقص التغذية، وهو انخفاض الوزن أو الطول أو كلاهما بالنسبة للعمر، وينجم عن نقص السعرات الحرارية أو البروتينات أو كلاهما، بالإضافة إلى سوء التغذية المرتبط بالمغذيات الدقيقة، وهو نقص أو فرط بعض الفيتامينات أو المعادن، مثل الحديد أو اليود أو فيتامين أ، والنوع الثالث سوء التغذية المرتبط بالسمنة، وهو زيادة الوزن بالنسبة للطول، وينجم عن تناول غذاء زائد عن حاجة الجسم.

أوضح الخبراء، أن سبب سوء التغذية في الأطفال قد يكون مرتبطاً بعدة عوامل، مثل قلة تناول الطعام بسبب مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تناول طعام غير متنوع أو غير متزن يفتقر إلى بعض المغذيات الأساسية، بالإضافة إلى إصابة الطفل بأمراض تؤثر على استهلاكه أو امتصاصه للغذاء مثل التهابات المعدة والأمعاء، أو مرض كرون، أو التليف الكيسي، أو داء السكري.