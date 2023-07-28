مشاكل الأمعاء.. تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة للهضم

يمكن أن يؤثر ما نأكله يوميًا على طريقة هضم الطعام بشكل عام، فإذا كان يعاني الشخص من سوء الهضم، فمن الممكن أن تكون العادات الغذائية هي السبب الجذري لصحة أمعائه السيئة.

في التقرير التالي؛ توضح «الدستور» الأطعمة المفيدة لعملية الهضم وتلك التي يمكن أن تزيد من مشاكل الأمعاء لدى الأشخاص، وفقًا لـ«Cleveland Clinic».

أفضل الأطعمة للهضم

1. الأطعمة المخمرة: الزبادي، الكيمتشي، مخلل الملفوف، الكفير، الكمبوتشا، ميسو، والخيار المخلل ممتازة لصحة الأمعاء، حيثُ تحتوي هذه الأطعمة على البروبيوتيك، والتي تساعد على موازنة البكتيريا الصحية في الأمعاء والحماية من البكتيريا الضارة.

2. الحبوب الكاملة: القمح الكامل والشوفان والشعير والحنطة السوداء والأرز البني والكينوا والفشار أمثلة على الحبوب الكاملة، والتي تحتوي على البريبايوتكس، وهي غذاء للبكتيريا الصحية، كما تساعد الحبوب الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والألياف، على زيادة حجم البراز ، مما يساعد على منع الإمساك.

3. الفواكه: التفاح والكمثرى والموز والتوت والبابايا هي أفضل ثمار للأمعاء، فالفواكه غنية بالألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على الهضم، حيثُ تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة عادات الأمعاء المنتظمة ويخفف من أعراض الجهاز الهضمي.

4. الشاي: النعناع والزنجبيل والهندباء والشمر والبابونج هي بعض أنواع الشاي بعد الأكل قد يخفف العديد من أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والغثيان وتشنجات المعدة وحرقة المعدة، ويساعد الشاي أيضًا على تكسير الدهون الغذائية، مع إرخاء عضلات البطن.

أسوأ الأطعمة للهضم

1. الأطعمة المقلية: الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف ويمكن أن تسبب الإسهال، حيثُ يمكن أن يؤثر تناوله على مدى فترة من الوقت على صحة أمعائك.

2. الأغذية المصنعة: يتم تجريد الأغذية المصنعة من العناصر الغذائية، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وقليلة الألياف، وتحتوي على مواد حافظة، حيثُ يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

3. المحليات الصناعية: يمكن أن تسهم في تقلصات البطن والإسهال.

4. الكحول: يمكن أن يكون الكحول مهيجًا للجهاز الهضمي ويبطئه، مما يؤثر على إنتاج الحمض وقد يسبب عدم الراحة في البطن.

5. الدالس والبقول والبقوليات: يمكن أن تسبب أحيانًا عدم ارتياح في البطن، لذلك من الأفضل نقعها وطهيها بالضغط بصودا الطهي ما يقلل من تكوين الغاز لمن لديهم حساسية تجاهه.