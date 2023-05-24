كيف تؤثر الوجبات الجاهزة على نمط نومك؟

كشفت أخصائية تغذية أن الوجبات السريعة قد تمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً.

وقالت أخصائية التغذية كاري جابرييل وفقا لموقع ذا صن،إن العديد من الأطعمة بما في ذلك البيتزا التي يمكن أن تجعلك مستيقظًا، مشيرة إلى أن خطأ يرتكبه الناس في كثير من الأحيان قبل النوم يمكن أن يكون له تأثيرا ضارا.

قد يكون من الصعب هضم تناول وجبة دسمة قبل أخذها إلى وسادتك ويؤدي إلى حرقة المعدة والارتجاع الحمضي .

وتابعت :"الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض المعروف باسم اضطراب الارتجاع المعدي المعوي أو ارتجاع المريء يمكن أن يواجهو مشاكل أكثر في النوم.

ويحدث الارتجاع الحمضي عندما تتعطل العضلات الموجودة أسفل المريء مما يسمح للطعام في المعدة بالتدفق مرة أخرى.

يمكن أن يؤدي الاستلقاء بعد تناول وجبة دسمة بالإضافة إلى أنواع معينة من الأطعمة إلى تفاقم الحالة، في المتوسط ​يحتاج البالغون ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان نظامك الغذائي يتعارض مع مقدار النوم الذي تحصل عليه، تجدر الإشارة إلى أن أجسام الجميع تختلف وأن الأطعمة التي تؤثر عليك قد لا تؤثر على شخص آخر.

الأطعمة التالية هي المسببات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤثر على نومك.



من المؤكد أن الوجبات السريعة المعالجة بشكل مفرط لن تفيد نومك، فالبيتزا تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.

سموثي

تم ربط الكميات الزائدة من السكر بعدد من المشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية ويمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة.

جبنه

البروتين الموجود في الجبن يوفر التربتوفان وهو حمض أميني قد يساعد في الاسترخاء والنوم، قال غابرييل إن ليس كل الجبن لها هذا التأثير.