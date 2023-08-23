الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 23-8-2023

ذرة صفراء
ذرة صفراء

تراجعت أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء في بورصة السلع حيث بلغ التراجع مابين 100 جنيها إلي 300 جنيها في الطن، الأمر الذي ينعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء في مستهل التتعاملات الصباحية.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء23 أغسطس

بلغ سعر طن الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 12500 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 300 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني  اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 12500 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 300 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 11200 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء صربي اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 11200 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 11200 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 11200 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء روماني اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة السلع 11200 جنيها صب أرضه، حيث تراجعت بمقدار 100 جنيها في الطن.

وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بـ141 مليون دولار

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أسعار فول الصويا اليوم الأربعاء 23 أغسطس

بلغ سعر طن فول صويا 46 % (محلي) اليوم  في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ سعر طن  فول صويا 44 %  اليوم  في بورصة السلع، لتسجل 26000 جنيه صب أرضه.

بلغ سعر طن فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم  في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه .

بلغ سعر طن ردة ( نخالة ) اليوم في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيه معبأ أرضه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع  اليوم  في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه صب أرضه .

بلغ سعر طن زيت صويا مكرراليوم  في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه صب أرضه .

بلغ سعر طن بذرة فوب الصويا اليوم في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه 

بلغ سعر طنكسب عباد 36% اليوم في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

بلغ سعر طن دي دي جي إس 27%  اليوم  في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه معبأ أرضه.

بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 60% اليوم  في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه معبأ أرضه.

بلغ سعر طن  قشر فول الصويا  اليوم في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه .

أسعار الذرة الصفراء بورصة السلع سعر طن الذرة الصفراء برازيلي سعر طن فول صويا 44 سعر طن ردة نخالة

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