الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 1/5/2023

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار أعلاف الدواجن تراجع ملحوظ في أسعا رها اليوم الأثنني 1 مايو حيث تراجعت الأسعارمابين 100 إلي 200 جنيها للطن الواحد.

أسعارأعلاف الدواجن اليوم الأثنين 

وتقدم الـ" الدستور" إلي متابعيها أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 1 مايو 2023 

تراجعت أسعارالذرة الصفراء الأرجنتيني بمقدار 100 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر18700 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 200 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر 17300 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار 200 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر 17300 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء امريكي بمقدار 200 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر 17300 جنيها للطن.
 تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 200 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر 17300 جنيها للطن.

النخالة بـ11900 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار الأعلاف في الأسواق 30/4/2023

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار 200 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر 17300 جنيها للطن.

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار 200 جنيها في الطن، لتسجل اليوم سعر 17300 جنيها للطن.

أسعار الصويا اليوم الأثنين 1 مايو 2023 في بورصة الكناني

بلغ طن ال صويا 44 % سعر 40000 جنيها.

بلغ طن صويا 46 % (محلي) سعر42000

بلغ طن صويا 46% (مستورده) سعر 42000

بلغ طن ردة ( نخالة ) سعر 12000

زيت صويا منزوع 58000 جنيها صب وصال

زيت صويا مكرر ة59000 جنيها صب وصال

بلغ سعر طن بذرة فول الصويا 34000 صب ارضه

بلغ سعر كسب عباد 36% 18000 جنيها صب أرضة

بلغ سعردي دي جي إس 27% 24000 معبأ أرضه

بلغ طن جيلوتين مستورد 60% سعر 52000 جنيها معبأ أرضه

بلغ سعرقشر فول الصويا 8250 جنيها صب ارضه

أسعار الذرة الصفراء أسعار الذرة الصفراء أوكراني أسعار الذرة الصفراء امريكي أسعار الذرة الصفراء بلغاري أسعار أعلاف الدواجن

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