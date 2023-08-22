الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد عبدالرحمن لـ"الدستور": "البطة الصفرا" كوميديا صُنعت بطريقة فريدة

بوستر
بوستر

عبر الفنان محمد عبدالرحمن عن سعادته الشديدة بالاشتراك في فيلم البطة الصفرا، والذي انتهى من تصويره منذ فترة قريبة، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون العمل بمثابة حالة نجاح كبيرة في مشواره الفني.

تفاصيل فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن

وقال عبدالرحمن إن المنتج محمد السكري هو من رشحه للعمل، بعدما كانوا قد تحدثوا من فترة عن عملين في السينما، لتتم الاستعانة بهذا العمل وينطلق في تصويره بعد ذلك مباشرة، مشيرًا إلى أن العمل لم يكن مرهقًا خلال تصويره وكواليسه كانت مميزة ومليئة بالكوميديا.

قصة فيلم البطة الصفرا

وعن قصة العمل، قال في تصريح لـ"الدستور": "العمل يتناول أفكار كوميدية بشكل جديد وبقصة مكتوبة على أفضل مستوى من قبل السيناريست محمود عزت، حيث كتب العمل بشكل كوميدي لكن بتركيبات جديدة وأفكار غير مستهلكة، وهو ما يجعل العمل من الأعمال القريبة لقلبي خاصة الشخصية نفسها التي أجسدها".

وعن شخصيته قال: "أقدم دور أستاذ جامعي يدعى  أحمد وفيق وهذه الشخصية مليئة بالتفاصيل، فهي شخصية انطوائية لها حدود معينة في حياتها، لكن مع الوقت تتغير هذه الشخصية تمامًا بسبب معرفتها بعصابة تحمل اسم البطة الصفرا، وهو ما سيجعلها مختلفة تمامًا عما كانت في إطار من الكوميديا الشديدة".

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وتابع عبدالرحمن قائلًا: "أتمنى أن يجد العمل المردود الذي نتمناه، خاصة أن هذا الموسم مليء بالأعمال المميزة المتنوعة بين الكوميديا وغيرها، لكن العمل أراه حالة منفردة لما فيه من كوميديا تمت صناعتها بطريقة جديدة وفريدة سيراها الجمهور خلال عرض العمل قريبًا".

واختتم: "المنافسة هذا العام شديدة والأعمال أصبحت أكثر تطورًا، ومن العام للآخر نرى أفلامًا عديدة وأفكارًا جديدة بمدعين جداد جعلوا السينما المصرية تعود بقوة على الساحة، وهذا مؤشر جيد للغاية لتتم صناعة أعمال تعيش وتدخل قلوب الجمهور، خاصة أن الجميع الآن أصبح ذا وعي شديد لما يشاهده في السينما، وهو ما يجعل المنافسة ساخنة بسبب هذا الوعي الكبير الذي تميز به الجمهور، فالجميع أصبح يتسابق على الاختلاف والتطور".

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