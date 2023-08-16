غادة عادل عن "البطة الصفرا": دوري مختلف والتعاون مع المخرج عصام نصار ممتع

قالت الفنانة غادة عادل إن العمل بمثابة تحدٍ جديد بالنسبالها، خاصة وأن الدور الذي تلعبه مفاجأة شديدة لها لما فيه من تفاصيل جديدة لم تقدمها من قبل في أي عمل آخر.

وأشارت غادة في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنها سعيدة بالتعاون لأول مرة مع المخرج عصام نصار الذي لديه قدرة كبيرة على إنجاز الأعمال بطريقة جيدة تجعل الممثل يشعر بحالة سعادة كبيرة في اللوكيشن، لافتة إلى أن صناع العمل بالكامل سيظهرون بأشكال فنية مختلفة وجديدة عليهم.

وتابعت: "أقدم شخصية رشا وهي فتاة لديها الكثير من الأسرار بسبب" بطة "، حيث تقوم بعمل عصابة وترأسها تحمل اسم "البطة الصفرا"، لكن الأمور تتغير وتدخل في العديد من المواقف الكوميدية مع محمد عبد الرحمن، الذي أحب التعاون معه وقد نجحنا سويًا في أكثر من عمل من قبل، فالتعاون معه مريح ويجعلني سعيدة ومتفائلة بالنجاح، فهو شخص يضحكني كثيرًا وذو شخصية مميزة، وأتمنى تكرار هذا التعاون كثيرًا".

جدير بالذكر أن فيلم “البطة الصفرا” يستعرض حياة أستاذ جامعي في علم النفس، يعيش حياة نمطية ومملة، ويجبره رئيسه في العمل على القيام ببحث ميداني ليحصل على درجة الدكتوراه، ويدور البحث حول 3 مجرمين، يورطونه في تجارة المخدرات، وتكشف له البطة الصفراء حقيقة كل من حوله، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، وبطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزي.