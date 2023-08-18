فرح الزاهد: أقدم دور خطيبة محمد عبدالرحمن فى "البطة الصفرا"

عبّرت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها ببطولة فيلم "البطة الصفرا"، الذي وصفته بالكوميدي، سواء على مستوى الشخصيات المقدمة خلاله أو حتى القصة نفسها، التى تتناول قضية جديدة تتمحور حول شخص يتغير تمامًا بسبب تفاصيل حياته ومفاجأة تطرأ عليه، مشيرة إلى أن دورها بمثابة تجربة جديدة عليها.

وقالت، في تصريح لـ"الدستور"، إن دورها في "البطة الصفرا" عبارة عن فتاة تعمل دكتورة وترتبط بمحمد عبدالرحمن، لكنها لا تجد منه ما يجعلها سعيدة، وهو ما يؤثر عليه تمامًا ويتحول إلى شخص آخر، مشيرة إلى أن العمل مليء بالمواقف الكوميدية الشديدة التي كتبت بطريقة جيدة من خلال قصة البطة الصفراء التي يتناول العمل أسرارها في إطار من الكوميديا.

وعن الكواليس، قالت: "محمد عبدالرحمن ممثل محترف وذو طبيعة كوميدية شديدة، وحاولت أن أكون على نفس المستوى من الكوميديا، وسيرى الجمهور كيف حاولنا جميعًا أن نقدم أدوارًا كوميدية تضحكهم من قلبهم بشكل جيد".

يضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم: محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزى، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، ويُعتبر التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبدالرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم «الخطة العايمة»، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي «في نص الليل» و«فرصة سعيدة».