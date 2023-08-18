الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرح الزاهد: أقدم دور خطيبة محمد عبدالرحمن فى "البطة الصفرا"

فرح الزاهد
فرح الزاهد

عبّرت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها ببطولة فيلم "البطة الصفرا"، الذي وصفته بالكوميدي، سواء على مستوى الشخصيات المقدمة خلاله أو حتى القصة نفسها، التى تتناول قضية جديدة تتمحور حول شخص يتغير تمامًا بسبب تفاصيل حياته ومفاجأة تطرأ عليه، مشيرة إلى أن دورها بمثابة تجربة جديدة عليها.

وقالت، في تصريح لـ"الدستور"، إن دورها في "البطة الصفرا" عبارة عن فتاة تعمل دكتورة وترتبط بمحمد عبدالرحمن، لكنها لا تجد منه ما يجعلها سعيدة، وهو ما يؤثر عليه تمامًا ويتحول إلى شخص آخر، مشيرة إلى أن العمل مليء بالمواقف الكوميدية الشديدة التي كتبت بطريقة جيدة من خلال قصة البطة الصفراء التي يتناول العمل أسرارها في إطار من الكوميديا.

وعن الكواليس، قالت: "محمد عبدالرحمن ممثل محترف وذو طبيعة كوميدية شديدة، وحاولت أن أكون على نفس المستوى من الكوميديا، وسيرى الجمهور كيف حاولنا جميعًا أن نقدم أدوارًا كوميدية تضحكهم من قلبهم بشكل جيد".

يضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم: محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزى، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، ويُعتبر التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبدالرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم «الخطة العايمة»، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي «في نص الليل» و«فرصة سعيدة».

المواقف الكوميدية الشخصيات البطة الصفرا عبدالرحمن فرح الزاهد محمد عبدالرحمن

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

غدا.. نظر دعوى الإفراج عن "شيري هانم وزمردة" لقضائهما أكثر من نصف المدة

بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

مصرع سيدتين وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل بمطروح

29 رحلة بالون طائر تحلق بـ700 سائح فى سماء الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس