الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبد الرحمن: البطة الصفراء تجربة جديدة واتمنى أكون نجحت فيها

محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن

قال نجم مسرح مصر الفنان محمد عبدالرحمن، إن فيلم البطة الصفراء هي تجربة جديدة، متنياً أن يكون نجح في تقديمها ويعجب الجمهور.

وأضاف عبدالرحمن، لبرنامح “سبوت”، على هامش العرض الخاص لفيلم البطة الصفراء، الفيلم فيه تحديات كبيرة جدًا بالنسبة لي كممثل، لافتاً إلى أن المخرج رامي السكري هو من اختاره في الفيلم.

البطة الصفراء

يضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم: محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزي، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، ويُعتبر التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبدالرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم “الخطة العايمة”، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي “في نص الليل” و"فرصة سعيدة".

البطة الصفراء محمد عبدالرحمن

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