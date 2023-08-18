الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة جديدة: تضخم الثدى عند الرجال يرجع لمشاكل صحية ونفسية

تضخم الثدي عند الرجال
تضخم الثدي عند الرجال

تضخم الثدي عند الرجال، والمعروف أيضًا باسم "جينيكوماستيا"، هو حالة نادرة تتميز بزيادة حجم الثدي في الرجال، وقد يكون هذا التضخم مرتبطًا بمشاكل صحية ونفسية جديدة وقد يؤثر على رفاهية المصابين.

وأظهرت دراسة جديدة، نشرها موقع "hindustantimes" ارتباطًا بين تضخم الثدي عند الرجال واضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب وقلة تقبل الذات.

ولفهم الارتباط المحتمل بين تضخم الثدي عند الرجال والاكتئاب، كشفت دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثين في مجال الصحة الذهنية والتمثيل الغذائي استهدفت عينة من الرجال الذين يعانون من تضخم الثدي.

العلاقة بين تضخم الثدي عند الرجال والإكتئاب

في هذه الدراسة، تم جمع بيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك استبيانات وتقييمات الحالة النفسية والبدنية، كما تم تحليل البيانات وتحليلها بإحكام لتقييم العلاقة بين تضخم الثدي والاكتئاب.

اتضح من الدراسة، أن هناك رابط قوي بين تضخم الثدي عند الرجال والاكتئاب، فقد وجد الباحثون أن الرجال الذين يعانون من تضخم الثدي يعانون من نسب أعلى للاكتئاب مقارنةً بالرجال الذين لا يعانون من هذه الحالة، كما تم رصد اتجاهات أخرى في الدراسة، مثل ارتفاع معدلات القلق وانخفاض الرضا الذاتي.

وفرت الدراسة عددًا من الأدلة الدامغة على العلاقة بين تضخم الثدي عند الرجال والاكتئاب، فهذه النتائج قد تساهم في تحسين تشخيص وعلاج هذه الحالة، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالصحة العقلية للأشخاص الذين يعانون من تضخم الثدي عند الرجال.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تلقت نتائج واضحة، إلا أنها لا تزال تعتبر دراسة أولية وتحتاج إلى المزيد من البحوث لتأكيد هذا الارتباط وتحديد العوامل الدقيقة التي تؤدي إلى الاكتئاب في حالات تضخم الثدي عند الرجال.

تضخم الثدي عند الرجال وارتباطها بالاكتئاب قد تكون خطوة هامة في فهم وعلاج هذه الحالة، فمن المهم أن يستمر الباحثون في إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتوفير قاعدة أكثر تعميقًا للمعرفة حول هذا الموضوع وتحسين الرعاية الصحية للرجال الذين يعانون من هذه المشكلة.

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