أبرزها تغيير النظام الغذائي.. نصائح للتعامل مع البشرة الدهنية

قد يكون الحفاظ على البشرة الدهنية أمرًا صعبًا، وذلك لأنَّ أصحابها هم عرضة لمزيد من هروب الجلد وحب الشباب، ومع ذلك، مع القليل من التغيير في النظام الغذائي ونمط الحياة وروتين العناية بالبشرة، يمكن التعامل مع البشرة الدهنية، وهو ما يوضحه «الدستور» خلال السطور التالية.

أكد بلال عبد العاطي أستاذ الجلدية والتغذية العلاجيه وعلاج السمنة والنحافة، أنَّ من أهم الخطوات لإدارة البشرة الدهنية، هو تقليل تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الزيوت، مثل الأطعمة المقلية والزبدة والجبن وغيرها التي تحتوي على نسبة زيوت عالية.

وأوضح عبد العاطي في تصريحاته لـ«الدستور»، أنَّ القليل من الجهد والأطعمة المناسبة، يمكن الحفاظ على البشرة الدهنية في أفضل حالاتها، مُشيرًا إلى أنَّ نقص فيتامين ب 2 بالجسم يؤدي تفاعلات سلبية تنعكس على البشرة الدهنية، لذا يجب تناول المزيد من السبانخ والحمص في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في معالجة هذا النقص.

وتابع أنَّ تناول مكملات فيتامين ب المعقدة مع الزنك أيضًا يساعد في الحفاظ على بشرة صحية، مُشيرًا إلى أنَّ نقص الزنك يسبب حب الشباب والجلد الدهني.

وأشار إلى أنَّ تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا يساعد في ترطيب الجسم وإزالة السموم منه، مع احتياج الجلد إلى التنفس أثناء النوم، لذا يجب ألا تنسى المرأة ذات البشرة الدهنية إزالة المكياج قبل النوم.

كما تعتبر عبوات "الماسك"، خاصة الأنواع التي يُطلق عليها "ماسك طيني" علاجًا ممتازًا للبشرة الدهنية، ويكون استخدامه مرة واحدة في الأسبوع.

وأضاف أنَّ رش ماء اللافندر على الوجه، يُساعد في الحفاظ على البشرة صحية ومتوهجة.

وتحتوي الأطعمة غير النباتية على نسبة عالية من الدهون وغالبًا ما يصعب هضمها، مما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية، ويجب تجنب تناول الأطعمة غير النباتية.