ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها تغيير النظام الغذائي.. نصائح للتعامل مع البشرة الدهنية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قد يكون الحفاظ على البشرة الدهنية أمرًا صعبًا، وذلك لأنَّ أصحابها هم عرضة لمزيد من هروب الجلد وحب الشباب، ومع ذلك، مع القليل من التغيير في النظام الغذائي ونمط الحياة وروتين العناية بالبشرة، يمكن التعامل مع البشرة الدهنية، وهو ما يوضحه «الدستور» خلال السطور التالية.

أكد بلال عبد العاطي أستاذ الجلدية والتغذية العلاجيه وعلاج السمنة والنحافة، أنَّ من أهم الخطوات لإدارة البشرة الدهنية، هو تقليل تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الزيوت، مثل الأطعمة المقلية والزبدة والجبن وغيرها التي تحتوي على نسبة زيوت عالية.

وأوضح عبد العاطي في تصريحاته لـ«الدستور»، أنَّ القليل من الجهد والأطعمة المناسبة، يمكن الحفاظ على البشرة الدهنية في أفضل حالاتها، مُشيرًا إلى أنَّ نقص فيتامين ب 2 بالجسم يؤدي تفاعلات سلبية تنعكس على البشرة الدهنية، لذا يجب تناول المزيد من السبانخ والحمص في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في معالجة هذا النقص.

وتابع أنَّ تناول مكملات فيتامين ب المعقدة مع الزنك أيضًا يساعد في الحفاظ على بشرة صحية، مُشيرًا إلى أنَّ نقص الزنك يسبب حب الشباب والجلد الدهني.

وأشار إلى أنَّ تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا يساعد في ترطيب الجسم وإزالة السموم منه، مع احتياج الجلد إلى التنفس أثناء النوم، لذا يجب ألا تنسى المرأة ذات البشرة الدهنية إزالة المكياج قبل النوم.

كما تعتبر عبوات "الماسك"، خاصة الأنواع التي يُطلق عليها "ماسك طيني" علاجًا ممتازًا للبشرة الدهنية، ويكون استخدامه مرة واحدة في الأسبوع.

وأضاف أنَّ رش ماء اللافندر على الوجه، يُساعد في الحفاظ على البشرة صحية ومتوهجة.

وتحتوي الأطعمة غير النباتية على نسبة عالية من الدهون وغالبًا ما يصعب هضمها، مما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية، ويجب تجنب تناول الأطعمة غير النباتية.

البشرة الدهنية التعامل مع البشرة الدهنية الحفاظ على البشرة الدهنية البشرة صحية البشرة

الأكثر قراءة

مهرجان العلمين.. العالم فى انتظار أكبر كرنفال ترفيهى على أرض مصر الساحرة

الصفاقسي التونسي يفوز على الهلال السوداني ويتأهل للبطولة العربية للأندية

مؤسس كتلة "الحوار الوطني": تجربة حكم الإخوان أصابت الشعب بصدمة سياسية

مدحت صالح يتألق في غناء "شط إسكندرية" بالأوبرا ويوجه رسالة لأهلها (فيديو)

الصور الأولى من حفل زفاف المطربة ياسمينا علواني

نجوم الفن والإعلام فى حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى