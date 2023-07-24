مع الطقس الحار.. طرق بسيطة للتخلص من أثار الشمس الحارقة على البشرة

تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لموجة شديدة الحرارة، حيث تتخطى درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي والحالي الـ40 درجة مئوية، وتؤثر أشعة الشمس القوية على الأشخاص بشكل عام، ولكن أكثر ما يتأثر هو البشرة التي تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس ما يصيبها من ضرر واسمرار.

وبالتزامن مع الموجة الحارة التي تستمر لأكثر من أسبوعين، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق التعامل مع أشعة الشمس الحارقة بحسب موقع "healthnews" الطبي:

عند التعرض لأى حروق من أشعة الشمس يجب استخدام منتجات مخصصة لإزالة آثار الحروق مضمونة ومثبتة فعليًا، كما يجب الحرص على ترطيب البشرة للتخلص من أثار الشمس الحارقة، حيث إن الترطيب بشكل مستمر قد تجعل أثار الشمس أقل وضوحًا.

الحرص على عدم استخدام المستحضرات التجميلية التي تحتوي على فيتامين هـ أو فيتامين أ التي قد تسبب في حدوث اسمرار وحروق بالبشرة، ويجب استخدام المراهم التي تحتوي على مضادات حيوية للتقليل من الخطر.

واقي الشمس:

يعتبر واقي الشمس من أبرز الطرق التي تحمي البشرة وتساعد على تفادي اثار الشمس في الطقس الحار، ولكن يجب استخدامه بشكل صحيح، حيث إن واقي الشمس ينقسم لنوعين المعدنية أو الكيميائية، وتستخدم واقيات الشمس الكيميائية تفاعلًا كيميائيًا لتحويل الأشعة فوق البنفسجية إلى حرارة، بينما تخلق واقيات الشمس المعدنية حاجزًا يعكس الأشعة فوق البنفسجية باستخدام مكونات مثل مرشحات ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك.

ولذلك يفضل استخدام واقيات الشمس المعدنية لأنها لا تخترق الجلد، مما يقلل من احتمالية حدوث آثار جانبية، علاوة على ذلك فإن بعض المكونات التي يمكن العثور عليها في واقيات الشمس الكيميائية تثير المخاوف وخاصة التي تحتوي على أوكتوكريلين يجب عدم استخدامها، حيث يتحلل أوكتوكريلين بمرور الوقت، مما يؤدي إلى إنتاج مادة البنزوفينون وهو أحد عوامل اضطراب الغدد الصماء التي يمكن أن تمر عبر الجلد.

طرق صحيحة لعلاج حروق أشعة الشمس:

تتكون آثار حروق الشمس خلال عملية الشفاء بعد موت خلايا الجلد، حيث تقوم بإنتاج مادة الكولاجين التي تعمل على تعديل الجلد التالف مما يؤدي لتكون الآثار، ويجب اتباع الخطوات التالية حتى يتم التخلص من آثارها، وتتمثل في:

-العمل على تطبيق المستحضرات التي تكون على شكل جل أو كريم، كما يجب أن تحتوي على مادة السيليكون الفعالة.

-يجب حماية الجلد جيدًا والمناطق التي تحتوي على آثار حروق الشمس بشكل خاص من خلال تطبيق واق من أشعة الشمس مناسب مع طبيعة البشرة، وبمعامل حماية لا يقل عن 30 SPF.