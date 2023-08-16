نصائح مهمة لاختيار لون أحمر الخدود المثالي للون البشرة

أحمر الخدود هو مستحضر تجميلي رائع يمكن أن يمنح البشرة مظهر إشراقة صحية، ويستخدمه معظم الناس كمنتج تجميل رئيسي، ويمكن تحسين المظهر الجمالي بالكامل باستخدام أحمر الخدود الذي تم اختياره جيدًا ، والذي يمكن أن يمنح البشرة احمرارًا جميلًا وصحيًا.

قد يكون اختيار لون أحمر الخدود المناسب للون بشرتك أمرًا صعبًا، ولكن يمكن التنقل بين العديد من ظلال أحمر الخدود واختيار أفضلها للون بشرتك.

وحسب موقع Hindustan times فقد شاركت كريتي ساهني خبيرة التجميل بعض النصائح المهمة لاختيار لون أحمر الخدود المثالي للون البشرة.

فهم لون البشرة:

قبل الخوض في ظلال محددة من أحمر الخدود، من الضروري تحديد لون بشرتك وهي ثلاث فئات رئيسية، باردة ودافئة ومحايدة.

إذا كان لون البشرة باردًا ستكون درجات اللون الوردي أو الأحمر هي المناسبة، لأنها تبرز ببساطة لون بشرتك الطبيعي وتمنح مظهرًا مشرقًا وشابًا.

وتميل البشرة ذات اللون الدافئ إلى درجات اللون الذهبي أو الخوخي أو الترابي، تضفي هذه الظلال إشراقة دافئة على البشرة، مما يمنح توهج كظلال الشمس.

إذا كانت البشرة لونها محايد فهذا يعني أن مزج درجات الألوان الباردة والدافئة هو الاختيار الامثل، او اختيار اللون الوردي الناعم ، والخوخي.

للحصول على أحمر خدود مثالي وطبيعي، يجب وضعه بلطف ثم تركيزه تدريجيًا حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة.

1. تركيبة أحمر الخدود:

يمكن العثور على أحمر الخدود في على كذا شكل البودرة او السائل، لذا من المهم تحديد النوع الذي يناسب نوع بشرتك بشكل أفضل لأن التركيبات المختلفة لا تناسب كل أنواع البشرة.

2. المظهر النهائي للمكياج والمناسبة:

قد تؤثر المناسبة والشكل المناسب للمكياج على اختيار لون أحمر الخدود، إذا كانت المناسبة نهارية يمكن وضع أحمر خدود يمنح توه رقيق وطبيعي، وإذا كانت المناسبة مسائية يمكن اختيار ألوان أقوى وأكثر حيوية.

3. التفضيلات الخاصة:

يعود الأمر كله إلى تفضيلاتك الخاصة وما الذي يجعلك تشعرين بالراحة عند اختيار أحمر الخدود، يجب اختبار عدة أنواع من أحمر الخدود لتعرفي أيها يناسب بشرتك بشكل أفضل وكيف ستعزز مظهرك التجميلي بالكامل.

1. البدء بظلال محايدة:

ابدأي بدرجات ألوان محايدة إذا لم تكن لديكي خبرة في استخدام أحمر الخدود، قد تبدو معظم درجات لون البشرة يليق معها اللون الوردي لأنها يعطيها بشكل طبيعي.

2. كثافة اللون:

عند اختيار درجات ألوانًا أكثر نعومة يجب تكثيفها قليلا، بينما قد يمكن تقليل كثافة اللون عندما تكون الألوان داكنة اكثر.

3. ضعي في اعتبارك لون شعرك:

قد يحدد لون شعرك درجة أحمر الخدود المثالية لك، يكتمل لون أحمر الخدود الدافئ بشعر أحمر أو أشقر ذهبي اللون، بينما تكتمل درجات أحمر الخدود اللطيفة بشعر بلاتيني أو أشقر رمادي أو بني فاتح.

4. لون شفتيك:

عند اختيار لون أحمر الخدود ، ضع في اعتبارك لون شفتيك في حالتها الطبيعية، اختاري أحمر الخدود مع مسحة وردية إذا كانت شفتيك بهذا اللون، يفضل استخدام ألوان أحمر الخدود الدافئة، وإذا كانت شفتيك ذات درجة لون خوخي أكثر.