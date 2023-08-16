زاد البحث عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ساعات الليل المتأخرة لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى وفقا للصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح.

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

يسعى الملايين من المواطنين لمعرفة دعاء الفجر اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 وأدعية الصباح الواردة في أمهات الكتب لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى وهى كما يلي:

اللهم ألهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. اللهم اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.. اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبنا حدوثه وحدث.

اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني من طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي في كل شيء.

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه جله.. أوله وآخره.. سره وعلانتية.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك.. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.. ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير.. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما فيه.. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه.

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمري واختر لي ما هو خير.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا.. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك.. وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق والنجاح في الحياه.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي.. و تزكى بها عملي .. وتلهمنا بها رشدنا .. وتصلح بها أحوالنا.. وتذهب بها همومنا.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم رحمة من لدنك تغمر الفؤاد بها .. اللهم أجعل لنا نصيبا من سعة الرزق.

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