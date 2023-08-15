الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى الروسى يرفع سعر الفائدة لـ12%

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% سنويًا اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، ويهدف القرار إلى الحد من مخاطر استقرار الأسعار.

وقال المركزي الروسي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه اعتبارًا من 7 أغسطس، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.4% بينما تستمر معدلات نمو الأسعار الحالية في الارتفاع وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ نمو الأسعار الحالي 7.6% في المتوسط على أساس سنوي على أساس معدل موسميًا وارتفع مقياس التضخم الأساسي نفسه إلى 7.1%.

وأضاف أنه يؤدي النمو المطرد في الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج إلى تضخيم الضغط التضخمي الأساسي، ويؤثر على ديناميكيات سعر صرف الروبل من خلال ارتفاع الطلب على الواردات وبالتالي، فإن انتقال انخفاض قيمة الروبل إلى الأسعار يكتسب زخمًا وتوقعات التضخم في ارتفاع.

وأشار البنك المركزي الروسي، إلى أنه من الآن فصاعدًا، مع بقاء معدلات نمو الأسعار الحالية عند المستويات التي تم تحقيقها، فإن خطر انحراف التضخم لأعلى عن الهدف في عام 2024 يكون كبيرًا. ويهدف قرار بنك روسيا إلى تشكيل الظروف النقدية وديناميكيات الطلب المحلي الشاملة اللازمة لإعادة التضخم إلى 4٪ في عام 2024، واستقراره بالقرب من 4٪ بعد ذلك.

ولفت إلى أن بنك روسيا يسأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة فيما يتعلق بعمليات التحول الاقتصادي المستهدف، وكذلك المخاطر التي تشكلها الظروف المحلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية. وفقًا لتوقعات بنك روسيا، نظرًا لموقف السياسة النقدية، سيعود التضخم السنوي إلى 4٪ في عام 2024.

ومن المقرر انعقاد مجلس إدارة بنك روسيا اجتماعه المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة في 15 سبتمبر 2023.

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