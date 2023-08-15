أسعار الغاز الطبيعى العالمية تتراجع لـ2.696 دولار للمليون وحدة حرارية

شهدت أسعار الغاز العالمية، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، لتسجل لـ2.696 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق لـ2.809 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

انخفاض جديد فى أسعار الغاز الطبيعى العالمية لـ 2.696 دولار

وكشف تقارير إعلامية، عن أنه قد يأخذ سوق الغاز الطبيعي إشارات من معنويات السوق الإجمالية على مدار الأسبوع، ويبدو أن حالات التخلف عن السداد المحتملة بين الشركات الصينية الكبرى تحافظ على الرغبة في المخاطرة حتى الآن، وعليه يستقر سعر الغاز الطبيعى (NATGAS / USD) ما بين مستوى 2.82 دولار ومستوى 2.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

على صعيد آخر، يحين موعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الـFOMC في منتصف الأسبوع وقد يؤثر أيضًا على المعنويات ، حيث إن احتمالية رفع أسعار الفائدة الامريكية قد تدعم الدولار الامريكى على تدفقات الملاذ الآمن بينما تؤثر على السلع في نفس الوقت.