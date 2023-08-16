الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في كافة البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا في ظل الإضطراب التي شهدتها كافة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في الربع الأخير من العام الماضي 2022 عقب إصدار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.


سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية وهى كما يلي :-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

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أسعار الغاز الطبيعى العالمية تتراجع لـ2.696 دولار للمليون وحدة حرارية

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45 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ2220 جنيهًا

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار الأمريكي في HSBC Bank  بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصلت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023

في البنك العربي الأفريقي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الاسلامي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي  وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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