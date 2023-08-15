الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء تحديث يومي

ينشر "الدستور" خلال السطور التالية قائمة لآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

كم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى البنوك المصرية؟

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الاثنين 14-8-2023

سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع. 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

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