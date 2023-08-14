الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الاثنين 14-8-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 اغسطس 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.


سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي


يرصد "الدستور" آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.


سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.


سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023 خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة


سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع. 


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي


في البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.
 

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