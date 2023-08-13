منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023

شهد سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد تحديث يومي

نستعرض آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.