الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر والذي شهد ارتفاع ملحوظ في الساعات الأخيرة ليعود بعدها إلى الانخفاض من جديد.


سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية


ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية.

سعر جرام الذهب عيار 24 
بيع 2,657  جنيه 
شراء 2,714 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,436  جنيه 
شراء 2,488 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,325 جنيه 
شراء 2,375 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,993  جنيه 
شراء 2,036 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,550 جنيه 
شراء 1,583 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,329  جنيه 
شراء 1,357  جنيه


سعر الاونصة
بيع 82,637  جنيه 
شراء 84,414 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب
بيع 18,600 جنيه 
شراء 19,000 جنيه


سعر الكيلو
بيع 2,657,143 جنيه 
شراء 2,714,286 جنيه

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 12-8-2023 فى محلات الصاغة

سبب ارتفاع أسعار الذهب من جديد 

 

في تصريح للدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أوضح أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك، والتي بدونها لوصل سعر الجرام لـ 3000 جنيه.

 

وذكر فرج، في تصريحات تليفزيونية، أن سبب ارتفاع الذهب زيادة الطلب مع قلة المعروض حيث حدثت زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات.


مبادرة زيرو جمارك جاءت بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، بحيث تنتهي في نوفمبر القادم.

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بعد ارتفاع أسعار الذهب.. التموين: لولا مبادرة زيرو جمارك لوصل سعر الجرام لـ3000 جنيه

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أسعار الذهب ترتفع 220 جنيهًا للجرام في أقل من 24 ساعة

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