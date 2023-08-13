سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر والذي شهد ارتفاع ملحوظ في الساعات الأخيرة ليعود بعدها إلى الانخفاض من جديد.
سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية
ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,657 جنيه
شراء 2,714 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,436 جنيه
شراء 2,488 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,325 جنيه
شراء 2,375 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,993 جنيه
شراء 2,036 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,550 جنيه
شراء 1,583 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,329 جنيه
شراء 1,357 جنيه
سعر الاونصة
بيع 82,637 جنيه
شراء 84,414 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,600 جنيه
شراء 19,000 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,657,143 جنيه
شراء 2,714,286 جنيه
سبب ارتفاع أسعار الذهب من جديد
في تصريح للدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أوضح أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك، والتي بدونها لوصل سعر الجرام لـ 3000 جنيه.
وذكر فرج، في تصريحات تليفزيونية، أن سبب ارتفاع الذهب زيادة الطلب مع قلة المعروض حيث حدثت زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات.
مبادرة زيرو جمارك جاءت بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، بحيث تنتهي في نوفمبر القادم.