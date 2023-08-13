سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر والذي شهد ارتفاع ملحوظ في الساعات الأخيرة ليعود بعدها إلى الانخفاض من جديد.



سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية



ننشر في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر أهمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,657 جنيه

شراء 2,714 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,436 جنيه

شراء 2,488 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,325 جنيه

شراء 2,375 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,993 جنيه

شراء 2,036 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,550 جنيه

شراء 1,583 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,329 جنيه

شراء 1,357 جنيه



سعر الاونصة

بيع 82,637 جنيه

شراء 84,414 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,600 جنيه

شراء 19,000 جنيه



سعر الكيلو

بيع 2,657,143 جنيه

شراء 2,714,286 جنيه

سبب ارتفاع أسعار الذهب من جديد

في تصريح للدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أوضح أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك، والتي بدونها لوصل سعر الجرام لـ 3000 جنيه.

وذكر فرج، في تصريحات تليفزيونية، أن سبب ارتفاع الذهب زيادة الطلب مع قلة المعروض حيث حدثت زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات.



مبادرة زيرو جمارك جاءت بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، بحيث تنتهي في نوفمبر القادم.