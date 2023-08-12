مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الإقبال الكبير على شراء السبائك والجنيهات الذهبية خلال اليومين الماضيين، هو السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب إلى نحو 2300 جنيه في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه في حال زاد الطلب على الذهب، فإن أسعار المعدن الثمين سترتفع.

وأضاف “فرج”، في تصريحاته، اليوم، أن المعدن الثمين يعد ملاذًا آمنًا لدى الكثير من المصريين، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية بشكل كبير، مما ساهم في ارتفاع الأسعار.

ووجه نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، أولاها عدم الشراء من المحلات غير المعروفة، والتوجه للشراء من المحلات المرخصة، وأن تكون المشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، والحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، كما يجب التأكد من وجود "فص أو حجر" في المشغولات الذهبية قبل شرائها، لمعرفة ما إذا كان سيتم استرداد قيمتها عند بيعها. وأكد فرج تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تكثيف حركة الرقابة على الأسواق.