السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد ارتفاع أسعار الذهب.. التموين: لولا مبادرة زيرو جمارك لوصل سعر الجرام لـ3000 جنيه

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "لولا المبادرة اللي عملناها كان وصل سعر الجرام لـ 3000 جنيه"، مؤكدًا أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك.

وأضاف أنه في الـ48 ساعة الماضية حدثت زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات، وهذا أمر معتاد للمصريين وكان الطلب أكثر من المعروض، مما أدى لارتفاعات من 2150 إلى 2400 جنيه".

وأشار إلى أن سبب ارتفاع الذهب زيادة الطلب مع قلة المعروض، موضحًا أن سعر الذهب حاليًا 2350 جنيهًا للجرام عيار 21، متوقعًا خلال الأيام القليلة القادمة حدوث اتزان آخر للسوق خاصة مع توافر الطلب.

مستشار وزير التموين لشئون الذهب سعر الجرام الحياة اليوم أسعار الذهب ناجي فرج

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