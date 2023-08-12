السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب ترتفع 220 جنيهًا للجرام في أقل من 24 ساعة

الذهب
الذهب

تواصل أسعار الذهب اليوم ارتفاعها في السوق المحلي ومحلات الصاغة لليوم الثالث لها على التوالي حيث بدأت تتحرك أسعار الذهب من مساء يوم الخميس الماضي بعد استقرار دام لفترة طويلة وبدأت تشهد تعاملات الساعات الماضية قفزات كبيرة ليصل الذهب في آخر تحديث له لأعلى مستوى شهده منذ شهر يونيو الماضي ولا يزال المنحنى في طريقه للصعود مع ثبات سعره عالميًا وسط تساؤلات كبيرة حول سبب تلك الزيادة وإلى أي حد سيصل الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وتخطى سعر جرام الذهب 220 جنيهًا في خلال 24 ساعه ووصل فارق السعر بين البيع والشراء إلى 50 جنيهًا لعيار 21 فيما يتداول سعر الذهب العالمي عند أدنى مستوياته منذ خمس أسابيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتخطى سعر الذهب عيار 18 حاجز الـ2000 جنيه بعد نحو اكثر من شهرين كان أقل من هذا الحد ليسجل في آخر تحديث له اليوم السبت 2014 جنيهًا للجرام، بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

بينما واصل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعاته ليسجل في اخر تحديث له اليوم 2350 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية بينما كان في اليومين الماضيين مستقرًا عند 2150 جنيهًا وتخطى هذا الرقم لعدة دقائق وعادة السعر في الانخفاض بشكل طفيف.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 

وسجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تعاملات اليوم 2686 جنيهًا جرام الواحد بدون احتساب المصنعية ويتم بيع عيار 24 في صورة سبائك ذهبية بموازين مختلفة ليتمكن من يريد الادخار أو الاستثمار في الذهب من شراء الوزن الذي يتناسب مع المبلغ المالي المتوفر معه.

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023

سعر جنيه الذهب اليوم

أما سعر جنيه الذهب اليوم ففي طريقه إلى كسر 19 ألف جنيه بعد فترة طويلة من الثبات والاستقرار لكن بطبيعة الأمر بعد تحرك سعر الذهب ارتفع سعر جنيه الذهب فهو يتأثر بسعر عيار 21 مضروب في 8 مع إضافة سعر المصنعية حيث يبلغ وزن جنيه الذهب 8 جرامات.

وسجل سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له بدون المصنعية 18800 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وسجلت سعر الأونصة على شاشة البورصة العالمية للذهب 1914 دولارًا أمريكيًا.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر جنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر جنيه الذهب

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

بسبب خلاف مالى.. التفاصيل الكاملة لمقتل كهربائى فى المنوفية

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى

"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم