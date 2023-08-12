أسعار الذهب ترتفع 220 جنيهًا للجرام في أقل من 24 ساعة

تواصل أسعار الذهب اليوم ارتفاعها في السوق المحلي ومحلات الصاغة لليوم الثالث لها على التوالي حيث بدأت تتحرك أسعار الذهب من مساء يوم الخميس الماضي بعد استقرار دام لفترة طويلة وبدأت تشهد تعاملات الساعات الماضية قفزات كبيرة ليصل الذهب في آخر تحديث له لأعلى مستوى شهده منذ شهر يونيو الماضي ولا يزال المنحنى في طريقه للصعود مع ثبات سعره عالميًا وسط تساؤلات كبيرة حول سبب تلك الزيادة وإلى أي حد سيصل الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتخطى سعر جرام الذهب 220 جنيهًا في خلال 24 ساعه ووصل فارق السعر بين البيع والشراء إلى 50 جنيهًا لعيار 21 فيما يتداول سعر الذهب العالمي عند أدنى مستوياته منذ خمس أسابيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتخطى سعر الذهب عيار 18 حاجز الـ2000 جنيه بعد نحو اكثر من شهرين كان أقل من هذا الحد ليسجل في آخر تحديث له اليوم السبت 2014 جنيهًا للجرام، بدون المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما واصل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعاته ليسجل في اخر تحديث له اليوم 2350 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية بينما كان في اليومين الماضيين مستقرًا عند 2150 جنيهًا وتخطى هذا الرقم لعدة دقائق وعادة السعر في الانخفاض بشكل طفيف.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تعاملات اليوم 2686 جنيهًا جرام الواحد بدون احتساب المصنعية ويتم بيع عيار 24 في صورة سبائك ذهبية بموازين مختلفة ليتمكن من يريد الادخار أو الاستثمار في الذهب من شراء الوزن الذي يتناسب مع المبلغ المالي المتوفر معه.

سعر جنيه الذهب اليوم

أما سعر جنيه الذهب اليوم ففي طريقه إلى كسر 19 ألف جنيه بعد فترة طويلة من الثبات والاستقرار لكن بطبيعة الأمر بعد تحرك سعر الذهب ارتفع سعر جنيه الذهب فهو يتأثر بسعر عيار 21 مضروب في 8 مع إضافة سعر المصنعية حيث يبلغ وزن جنيه الذهب 8 جرامات.

وسجل سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له بدون المصنعية 18800 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وسجلت سعر الأونصة على شاشة البورصة العالمية للذهب 1914 دولارًا أمريكيًا.