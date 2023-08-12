أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 12-8-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-8-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة مع الانخفاضات التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي تصاحبها ارتفاعات غير مبررة في الأسواق المحلية خلال الساعات الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-8-2023 في محلات الصاغة

يقدم موقع الدستور أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-8-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات والتي تهم الملايين من المواطنين وهى كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2651.5 جنيه.

الشراء 2628.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2430.5 جنيه.

الشراء 2409.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2320 جنيها.

الشراء 2300 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1988 جنيها.

الشراء 1971 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1546.75 جنيه.

الشراء 1533.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1325.75 جنيه.

الشراء 1314.52 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 994.50 جنيه.

الشراء 985.90 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18540 جنيها.

الشراء 14800 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1914$..

الشراء 1912$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.