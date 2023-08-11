الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023

الدولار
الدولار

استقرت  سعر الدولار عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ شهور، مع اتجاه البنك المركزة إلى رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بنجو 1% مع تثبيت سعر الجنيه مقابل العملات، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء، و  30.9386 جنيه للبيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي  سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 11-8-2023.

سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع. 

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

دولار أمريكى: 30.8414 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع. 

يورو: 34.0027 جنيه للشراء، و34.1222 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى: 39.3845 جنيه للشراء، و39.5240 جنيه للبيع .

فرنك سويسرى: 35.3160 جنيه للشراء، و35.4434 جنيه للبيع.

100 ين يابانى: 21.4504 جنيه للشراء، و21.5195 جنيه للبيع.

ريال سعودي: 8.2200 جنيه للشراء، و8.2463 جنيه للبيع.

دينار كويتي:100.3006 جنيه للشراء، و100.649 جنيه للبيع.

درهم إماراتي: 8.3966 جنيه للشراء، و8.4242 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 4.2788 جنيه للشراء، و4.2924 جنيه للبيع.

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