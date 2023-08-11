سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023
استقرت سعر الدولار عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ شهور، مع اتجاه البنك المركزة إلى رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بنجو 1% مع تثبيت سعر الجنيه مقابل العملات، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 11-8-2023.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكى: 30.8414 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.
يورو: 34.0027 جنيه للشراء، و34.1222 جنيه للبيع.
جنيه إسترلينى: 39.3845 جنيه للشراء، و39.5240 جنيه للبيع .
فرنك سويسرى: 35.3160 جنيه للشراء، و35.4434 جنيه للبيع.
100 ين يابانى: 21.4504 جنيه للشراء، و21.5195 جنيه للبيع.
ريال سعودي: 8.2200 جنيه للشراء، و8.2463 جنيه للبيع.
دينار كويتي:100.3006 جنيه للشراء، و100.649 جنيه للبيع.
درهم إماراتي: 8.3966 جنيه للشراء، و8.4242 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 4.2788 جنيه للشراء، و4.2924 جنيه للبيع.