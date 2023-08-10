الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«ما أسباب تراجع أسعار السلع في الصين؟.. خبير اقتصادي يُجيب

انكماش الأسعار في
انكماش الأسعار في الصين

أوضح الدكتور عمر غرايبة، الخبير الاقتصادي، أسباب انكماش الأسعار في الصين، مؤكدًا أن الطلب العالمي انخفض بشكل واضح، خاصة مع بدايات 2023، وتعمق في منتصف هذا العام، بسبب السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي. 

وأضاف “غرايبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي ياسر رشدي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة ووصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا تقدر بـ 5.5%، لافتاً إلى أن السياسة النقدية التشددية ليست فقط على مستوى الفيدرالي، إنما على مستوى منطقة اليورو، وعلى مستوى دول عالم كثيرة، باستثناء تركيا واليابان والصين هي التي شهدت انخفاض في معدلات الفائدة خلال الفترات الأخيرة.

وأوضح أن رفع معدلات الفائدة  يجعل المواطنين والشركات والحكومات لا تمتلك سيولة كافية، لافتا إلى أن العرض النقدي سينخفض عالميًا، وهو ما سوف يؤثر بدوره على الطلب العالمي.

وأشار الخبير الاقتصادي،  إلى أن الصين كانت معتمدة بشكل أساسي على الصادرات، حيث تشكل صادراتها نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ 25%.

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