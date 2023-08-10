استقرار أسعار الدولار وارتفاع "اليورو" وتراجع الإسترليني في بداية تعاملات اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري.. فيما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو"، وتراجع الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات اليوم /الخميس/، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر.

وعالميا.. استقر الدولار قرب متوسط نطاق الأسعار التي سجلها هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها "اليورو" والين، تغيرا يذكر ووصل إلى 102.50 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما تراوح بين 101.98 و102.80 تقريبًا هذا الأسبوع.

واستقر "اليورو" تقريبًا عند 1.09695 دولار، في حين ارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1% إلى 7.2235 للدولار في المعاملات الخارجية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر".. سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.. وسجل في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (4 - 5) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجلت 33.72 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.83 جنيه للشراء، و34.01 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.85 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

في حين سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ما بين (7 - 11) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سجل 39.08 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.21 جنيه للشراء، و39.37 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.. بينما سجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.34 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

