برلمانية تتقدم بطلب مناقشة حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حذرت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، من استمرار ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، وأسعار المستلزمات الدراسية.

وقالت النائبة في طلب مناقشة موجه إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن هناك العديد من المشكلات باتت تؤرق الأسر قبل بداية العام الدراسي الجديد نهاية سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن أسعار الكتب الخارجية زادت ما بين 30 إلى 40% في المكتبات، بالإضافة إلي كل "السبلايز" التي تطلبها المدارس، والتي لا تُفيد العملية التعليمية في شيء، بل تُضاعف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر كلها، الأمر الذي يضع الأسرة في خيارات صعبة تؤدي إلى حالة احتقان يجب علينا تداركها قبل وقوعها كثيرًا، لاسيما في ظل إعلان كثير من المدارس الخاصة عن زيادة مصروفاتها الدراسية، فضلاً عن إبلاغ أولياء الأمور بتغيير الزي المدرسي.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع المسئولين بغرفة الطباعة والتغليف ومستلزمات المدارس باتحاد الصناعات لبحث آليات خفض أسعار الكتب الخارجية، خاصة أن الارتفاع طال كل صفوف التعليم الأساسي.