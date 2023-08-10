سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس – نهاية تعاملات الأسبوع- وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري - 30.8414 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.
كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 10-8-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية،30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8414 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.8516 جنيه
|33.9706 جنيه
|جنيه إسترلينى
|39.2796 جنيه
|39.4126 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.1630 جنيه
|35.2898 جنيه
|100 ين يابانى
|21.5103 جنيه
|21.5825 جنيه
|ريال سعودى
|8.2193 جنيه
|8.2470 جنيه
|دينار كويتى
|100.2615 جنيه
|100.6165 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2790
|4.2934