سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس – نهاية تعاملات الأسبوع- وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري - 30.8414 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 10-8-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية،30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية