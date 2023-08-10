الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس – نهاية تعاملات الأسبوع- وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري - 30.8414 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع.

 

 كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 10-8-2023

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

في ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق

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  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية،30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.8516 جنيه33.9706 جنيه
جنيه إسترلينى39.2796 جنيه39.4126 جنيه
فرنك سويسرى35.1630 جنيه35.2898 جنيه
100 ين يابانى21.5103 جنيه21.5825 جنيه
ريال سعودى8.2193 جنيه8.2470 جنيه
دينار كويتى100.2615 جنيه100.6165 جنيه
درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.27904.2934

 

 

 

 

 

 

 

 

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