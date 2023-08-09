الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: "أسعار الأجهزة المنزلية نار ومحدش قادر يستحملها"

أحمد موسى
أحمد موسى

واجه الإعلامي أحمد موسى د.علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بأسعار الأجهزة الكهربائية، قائلاً: "فيما يتعلق بالأجهزة التي ستكون في الأوكازيون الذي بدأ منذ عدة أيام، ما هى نسبة التخفيض على الأجهزة الكهربائية خاصة أن أسعارها أصبحت نار ومحدش قادر يستحملها".

ورد عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن الأجهزة الكهربائية هى أحد السلع التي يركز عليها وزير التجارة والصناعة، لافتًا إلى أنه في آخر زيارة لهم في تركيا تم التركيز على التعامل في هذا المجال.

وأوضح أن أكثر من 50% من معظم السلع الهندسية من مكونات مستوردة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على زيادة المنتج المحلي، لسببين: الأول هو عدم التأثر بسعر الدولار وبالتالي يبتدأ سعر السلع في الانخفاض والثاني هو أنه عندما يتم التصدير بمليار دولار سلع هندسية فإن التصدير الفعلي يكون بنصف مليار، وذلك لأن النصف يكون قد تم استيراده منذ البداية. 

وأكد أنه كلما زاد المكون المحلي، كلما زادت الصادرات، وبالتالي كلما انخفضت سعر السلعة للمواطن المصري، وهوما يتم العمل عليه حاليًا حيث يتم تزويد الصناعات المغذية، كما أشار إلى أنه يوجد 30% خصومات على السلع المتوفرة في المعارض الدائمة.

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