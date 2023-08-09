في ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق

انخفضت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، متأثرًة بالبورصات العالمية.

“الدستور” تقدم في السطور التالية، نشرتها اليومية بمتوسط أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

واستعرض نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات لـ"الدستور"، أسعار الذهب وفق آخر تحديث..

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار 18 نحو 1848 جنيهًا.

وسجل عيار 21 نحو 2155 جنيهًا.

وسجل عيار 24 نحو 2463 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.



سعر الذهب العالمي سجل نحو 1925 دولار للأونصة.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات أزمة التضخم.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.