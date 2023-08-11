الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

الطماطم
الطماطم

أكد الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين لشئون الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ارتفاع أسعار الطماطم في الوقت الحالي بدلاً من شهرى سبتمبر وأكتوبر، توقيت فاصل العروات، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وإنتاج الطماطم مبكرًا قبل شهر أغسطس، نتيجة تأخر زراعة العروة الصيفية التي تم زراعتها في مايو ويونيو الماضي.

وقال "جريس"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن أسعار الطماطم ستنخفض بعد انكسار الموجة الحارة، وإن الوزارة تحاول إعادة المواعيد الزراعية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع اختيار بعض الهجن الجديدة التي يتم زراعتها تحت درجات حرارة مرتفعة، حيث تشهد البلاد درجات حرارة أعلى من المعدلات، مما أدى إلى تعرض الثمار إلى العيوب الفسيولوجية نتيجة لفحة الشمس ووجود حروق في جدار الثمرة، وبالتالي تتحول الطماطم إلى ثمار غير قابلة للتسويق.

وأوضح جريس أن الإنتاج متوافر في جميع الأسواق بالمحافظات، وأن الوضع جيد للزراعات الجديدة، وأن العروة النيلية بدأت زراعتها، وأن المعروض من المحصول متوافر، وكان هناك طلب كبير على الطماطم للعروة الصيفية نتيجة حصول مصانع التصنيع "الكاتشب" و"الصلصة" و"المعجنات" على أكبر كمية من الطماطم خلال هذه العروة.

وأكد وكيل معهد بحوث البساتين أن وزارة الزراعة واجهت التغيرات المناخية بتغيير مواعيد الري صباحًا ومساءً، ورش بعض المراكز التي تعمل على تقليل النترات، ورش سلكات البوتاسيوم والألومنيوم، والاهتمام بالتضليل، وذلك بزراعة الذرة على حواف الأراضي لكسر حدة الحرارة المرتفعة.

الزراعة تكشف موعد أنخفاض أسعار الطماطم وزراعة هجن

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