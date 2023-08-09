الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار، حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في أداء فريضة العمرة خلال الموسم الجديد 1445 بالإضافة إلى الملايين من المصريين العاملين في الخارج.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

يستعرض التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في البنوك المصرية من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في العديد من مجالات الحياة المختلفة وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل وفقا للوحة التعاملات المالية:

وصل الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB  الريال بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل سعر تداول الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.
 

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023

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ارتفاع أسعار الغاز لـ2.742 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال نحو نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في بنك HSBC يتداول الريال بنحو نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي يسجل الريال بنحو نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني يتداول الريال بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

في بنك البركة الاسلامي يتداول الدولار بنحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

 

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