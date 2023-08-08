واصلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها لتسجل 2.742 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال التعاملات.

وكشفت تقارير صحفية، عن أنه من المحتمل أن يأخذ الغاز الطبيعي إشارات من بيانات المخزون الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع تقارير التضخم الأمريكية من الدرجة الأولى.

ارتفاع أسعار الغاز لـ2.742 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم، خلال شهر يوليو الجاري حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتسيير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح، وتستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون صعوديًا بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.