نقيب الفلاحين: أعلى سعر كيلو للأرز 20 جنيهًا بالأسواق المصرية في ذلك الموعد

زف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بشرى سارة لجميع المواطنين حول أسعار الأرز، قائلًا: "أعلى سعر كيلو للأرز سيصل إلى 20 جنيهًا".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "إي تي سي": "عندنا 500 ألف طن أرز فائض عن العام الماضي، بواقع مليون و600 ألف فدان أرز مزروعة هذا العام، وسيكون أعلى سعر للأرز سيكون من 15 لـ 20 جنيهًا، بعد أسبوعين من الآن".

وأوضح أن أسعار الأرز ستقل لعدة أسباب منها أن المساحة المزروعة زادت، ما يجعل الكميات المطروحة أكبر، مرددًا: "وعندنا تجار هتطلع المخزون عندها عشان متخسرش وكمان عندنا الأرز الهندي".