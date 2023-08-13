سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية لرصد مدى استقراره أمام الجنيه المصري، لارتباطه بمختلف أسعار السلع المتداولة في مصر.



سعر الدولار اليوم الأحد 13/ 8/ 2023 في البنوك المصرية



في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم الأحد 13/ 8/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8289 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13/ 8/ 2023



يورو

33.9951 جنيه للشراء

34.1504 جنيه للبيع

جنيــه إسترليني

39.3685 جنيه للشراء

39.5465 جنيه للبيع

دولار كنـدى

23.0015 جنيه للشراء

23.1069 جنيه للبيع

كرون دانماركي

4.5627 جنيه للشراء

4.5822 جنيه

كرون نرويجى

3.0322 جنيه للشراء

3.0462 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9016 جنيه للشراء

2.9145 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.3057 جنيه للشراء

35.4663 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.4313 جنيه للشراء

21.5259 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2167 جنيه للشراء

8.2517 جنيه للبيع

