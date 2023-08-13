الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية لرصد مدى استقراره أمام الجنيه المصري، لارتباطه بمختلف أسعار السلع المتداولة في مصر.
 

سعر الدولار اليوم الأحد 13/ 8/ 2023 في البنوك المصرية
 

في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم الأحد 13/ 8/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8289 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13/ 8/ 2023
 

يورو 
33.9951 جنيه للشراء 
34.1504 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليني 
39.3685 جنيه للشراء 
39.5465 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
23.0015 جنيه للشراء 
23.1069 جنيه للبيع 

كرون دانماركي
4.5627 جنيه للشراء 
4.5822 جنيه 

كرون نرويجى 
3.0322 جنيه للشراء 
3.0462 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9016 جنيه للشراء 
2.9145 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.3057 جنيه للشراء 
35.4663 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.4313 جنيه للشراء 
21.5259 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى 
8.2167 جنيه للشراء 
8.2517 جنيه للبيع 
 

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بعد ارتفاع أسعار الذهب.. التموين: لولا مبادرة زيرو جمارك لوصل سعر الجرام لـ3000 جنيه

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سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12-8-2023 مقابل الجنيه المصري

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