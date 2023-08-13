سعر الدولار اليوم الأحد 13-8-2023 فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية لرصد مدى استقراره أمام الجنيه المصري، لارتباطه بمختلف أسعار السلع المتداولة في مصر.
سعر الدولار اليوم الأحد 13/ 8/ 2023 في البنوك المصرية
في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم الأحد 13/ 8/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8289 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13/ 8/ 2023
يورو
33.9951 جنيه للشراء
34.1504 جنيه للبيع
جنيــه إسترليني
39.3685 جنيه للشراء
39.5465 جنيه للبيع
دولار كنـدى
23.0015 جنيه للشراء
23.1069 جنيه للبيع
كرون دانماركي
4.5627 جنيه للشراء
4.5822 جنيه
كرون نرويجى
3.0322 جنيه للشراء
3.0462 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9016 جنيه للشراء
2.9145 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.3057 جنيه للشراء
35.4663 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.4313 جنيه للشراء
21.5259 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2167 جنيه للشراء
8.2517 جنيه للبيع