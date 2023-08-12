السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023، سجل استقرارا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

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سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023 شهد استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 12 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع

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