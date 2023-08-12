سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 12-8-2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة، محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك مع استقرار أسعار الصرف في مختلف البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 12-8-2023 في البنوك

نقدم لكم سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 12-8-2023 في البنوك، في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها “الدستور” للقراء في مختلف المجالات وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول بنك HSBC الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي نحو 34.00 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 39.38 جنيه للشراء و39.52 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وصل الدينار الكويتي إلى 100.30 جنيه للشراء و100.64 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.