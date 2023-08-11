أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر
ارتفعت أسعار الذهب مقارنة بسعرها أمس الخميس، حيث سجل الذهب عيار 21 سعر 2175 جنيه مقارنة بـ 2160 جنيه خلال تعاملات أمس الخميس، متأثر بارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم ، فسجلت عقود الذهب الفورية 1925.16 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.53% ، كما صعدت العقود الآجلة للذهب بـ 0.36% إلى 1957.9 دولارًا للأوقية.
وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24 بيع 2,474 جنيه ، وللشراء 2,486 جنيه .
الذهب عيار 22 بيع 2,268 جنيه ، وللشراء 2,279 جنيه .
الذهب عيار 21 بيع 2,165 جنيه ، وللشراء 2,175 جنيه .
الذهب عيار 18 بيع 1,856 جنيه ، وللشراء 1,864 جنيه .
الذهب عيار 14 بيع 1,443 جنيه ، وللشراء 1,450 جنيه .
الذهب عيار 12 بيع 1,237 جنيه ، وللشراء 1,243 جنيه .
الاونصة بيع 76,950 جنيه ، وللشراء 77,306 جنيه .
الجنيه الذهب بيع 17,320 جنيه ، وللشراء 17,400 جنيه .
الكيلو بيع 2,474,286 جنيه ، وللشراء 2,485,714 جنيه .
سعر الجنيه الذهب والسبائك
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 311510 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB : 6650 جنيه
سبيكة ذهب وزن 5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 13300 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24وزن 31.1 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 82720 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 وزن 50 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 132990 جنيه
سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 : 83885 جنيه
نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 9955 جنيه
ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5085 جنيه
جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 19905 جنيه